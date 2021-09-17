Нужно ли пить глистогонные, если дома животные

Издавна животные были неотъемлемой частью жизни человека. Но сейчас мы взаимодействуем с ними особенно тесно. По данным ВЦИОМа, у 68 процентов россиян есть хотя бы один питомец в доме, и в большинстве случаев четвероногие друзья являются полноправными членами семьи. Порой мы позволяем спать им в нашей постели, целуем в лоб и даже кормим из собственных тарелок. Но так ли это безопасно? В этом попробовал разобраться "Рамблер".

Наверняка многих хозяев волнует вопрос, можно ли подцепить глистов от пушистого друга. Ведь, с одной стороны, хочется себя обезопасить и выпить препарат для профилактики, а, с другой, лишний раз таблетки глотать не возникает желания. Прежде, чем принимать столь важное решение, нужно разобраться, насколько велики шансы заражения. Ответ прост: велики. Хозяева легко могут заразиться глистами от собак и кошек, в том числе анкилостомами, ленточными и круглыми червями. Поэтому раз в полгода-год необходимо в качестве профилактики пить глистогонный препарат. Как питомцу, так и хозяину. А сейчас подробнее рассмотрим виды червей и узнаем, в чем их опасность.

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Анкилостомы или кривоголовки

Подхватить этих червей ваш мохнатый друг может при проглатывании личинок из почвы, проникновении личинок через кожу, а также при поедании зараженных грызунов или птиц. Для молодых собак их появление в организме чревато диареей, вялостью, анемией и даже смертью.

Эти черви также опасны и для людей, поэтому лучше не стоит ходить босиком по зараженному участку. В обратном случае личинки могут проникнуть через кожу и вызвать раздражение и зуд. Ну и, конечно, их можно просто-напросто проглотить. В качестве симптомов выступают боль в животе, диарея, анемия и вздутие кишечника.

Круглые глисты или нематоды

Инфицирование животного круглыми глистами может произойти еще в утробе матери, либо же после рождения в результате вскармливания — через материнское молоко. К слову, одна нематода может производить до 250 тысяч яиц в сутки. Поэтому несложно догадаться, что после контакта с щенком или котенком нужно оперативно мыть руки, чтобы случайно не проглотить паразитов.

Также яйца круглых глистов могут прилипнуть к шерсти вашего питомца, особенно если ваша собака или кошка любит рыть землю. Поэтому самое важное, что нужно запомнить - всегда необходимо мыть руки после контакта, даже если на первый взгляд вам кажется, что животное абсолютно здорово.

Ленточные глисты

Четвероногие друзья легко могут заразиться ленточными глистами при проглатывании инфицированных блох во время охоты, поиска еды в мусорных отходах или при употреблении сырого мяса или субпродуктов. После заражения зуд в районе хвоста, рвота и диарея не заставят себя долго ждать.