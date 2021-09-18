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Инструкция: как оказать первую помощь при обмороке

Анна Шутова
2 часа назад

Обморок – кратковременная потеря сознания, вызванная временным нарушением мозгового кровотока. Главным фактором является снижение артериального давления. Мы попросили врача-терапевта, аллерголога-иммунолога и автора книги "Аптечка в отпуск" Евгению Прокудину рассказать, как оказаться первую помощь человеку при обмороке, пока едет скорая.

Инструкция: как оказать первую помощь при обмороке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

1. Устранить фактор возникновения обморока.

Необходимо вынести человека из толпы, тесного или душного помещения и открыть окно, чтобы обеспечить свежий воздух.

2. Положить пострадавшего на горизонтальную поверхность.

Нужно приподнять человеку ноги, подложив подручные средства. Например, сумку или одежду. Это необходимо для притока крови к голове. Если нет возможности уложить человека, то усадить его на стул или пол и опустить его голову между коленями. Это также вызовет прилив крови к голове.

3. Расстегнуть сдавливающую одежду.

Тугой воротник, галстук, бюстгальтер, пояс.

4. Прощупать пульс двумя пальцами на шее и послушать дыхание.

Убедившись в их наличии, нужно попытаться привести пострадавшего в чувство: потереть ушные раковины, виски, пальцы рук.

5. Когда человек придет в себя, оценить его состояние.

Можно спросить: Как зовут? Сколько лет?

Важно не оставлять человека одного до приезда скорой медицинской помощи.

Что нельзя делать:

  • Стараться поднять падающего человека;
  • Хлопать по лицу. Человек, который оказывает помощь, может не рассчитать силу и причинить вред. Лучше вместо хлопков растереть уши.
  • Давать лекарства;
  • Давать нюхать нашатырный спирт, если сознание уже потеряно. Это приведет к ожогу слизистой носа.
Болезни и лекарства,
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