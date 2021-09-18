Инструкция: как оказать первую помощь при обмороке

Обморок – кратковременная потеря сознания, вызванная временным нарушением мозгового кровотока. Главным фактором является снижение артериального давления. Мы попросили врача-терапевта, аллерголога-иммунолога и автора книги "Аптечка в отпуск" Евгению Прокудину рассказать, как оказаться первую помощь человеку при обмороке, пока едет скорая.
1. Устранить фактор возникновения обморока.
Необходимо вынести человека из толпы, тесного или душного помещения и открыть окно, чтобы обеспечить свежий воздух.
2. Положить пострадавшего на горизонтальную поверхность.
Нужно приподнять человеку ноги, подложив подручные средства. Например, сумку или одежду. Это необходимо для притока крови к голове. Если нет возможности уложить человека, то усадить его на стул или пол и опустить его голову между коленями. Это также вызовет прилив крови к голове.
3. Расстегнуть сдавливающую одежду.
Тугой воротник, галстук, бюстгальтер, пояс.
4. Прощупать пульс двумя пальцами на шее и послушать дыхание.
Убедившись в их наличии, нужно попытаться привести пострадавшего в чувство: потереть ушные раковины, виски, пальцы рук.
5. Когда человек придет в себя, оценить его состояние.
Можно спросить: Как зовут? Сколько лет?
Важно не оставлять человека одного до приезда скорой медицинской помощи.
Что нельзя делать: