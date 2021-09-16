Тихий убийца: почему опасна гипертония и чем ее лечить

Одна из самых распространенных болезней в мире — гипертония — серьезное патологическое состояние, значительно повышающее риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек и других болезней. Согласно статистике, которую приводит Всемирная организация здравоохранения, гипертониками являются 1,28 миллиарда взрослых в возрасте 30–79 лет во всем мире. При этом важно, что одной из ведущих причин смертности во всем мире является именно гипертония. "Рамблер" разбирался в факторах риска, методах лечения и опасности гипертонии.

В журнале «The Lancet» описали масштабное исследование, в ходе которого ученые оценили заболеваемость гипертонией практически по всему миру — в 200 странах. Сбор данных продолжался с 1990 по 2019 г.. Интересно, количество гипертоников на Земле за это время удвоилось.

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За этим будущее

Несмотря на большую распространенность болезни, общепринятых эффективных методов ее лечения нет. Медики не перестают разрабатывать и предлагать новые методы.

Во всем мире принято сбрасывать давление и держать его в норме с помощью определенных препаратов. Но согласно исследованию австралийских медиков, хорошо работает метод "4 в 1". Так, гипертоники принимают не целые таблетки, а 4 маленькие части разных таблеток одновременно. В частности, медики соединяли ирбесартан в дозе 37,5 мг, амлодипин (1,25 мг), индапамид (0,625 мг) и бисопролол (2,5 мг).

Российские медики считают, что за комбинированной четырехкомпонентной терапией будущее.

"Во-первых, такие комбинации безопаснее — малые дозы реже вызывают побочные эффекты. Во-вторых, они более рациональны — препараты действуют на разные звенья сложного механизма повышения давления. В-третьих, пациентам легче принимать одну таблетку вместо нескольких, и они лучше соблюдают режим лечения. Уже сейчас официально рекомендуется начинать терапию гипертонии с комбинированных препаратов, содержащих два лекарства. Если через 2–3 месяца давление не снижается ниже 140/90 мм рт. ст. (а ещё лучше — ниже 130/80), назначают трёхкомпонентный препарат. И уже существует немало комбинированных препаратов, в которые включены сразу три лекарства. Так что препараты с 4 компонентами — это наше ближайшее будущее", — рассказал врач-кардиолог, профессор, завкафедрой госпитальной терапии 1 МГМСУ им. Евдокимова Юрий Васюк изданию Aif.ru.

Что если не лекарства

Специалисты отмечают, что существуют и нелекарственные методы терапии и лечения гипертонии.

Так например, эффективно работает витамин D. Исследования специалистов показали, что риск развития гипертонии увеличивается соразмерно удалению проживания человека от экватора. Недаром солнечный свет всегда считался важным для людей. Чем меньше солнечных дней в месте обитания человека, тем более он подвержен разного рода заболеваниям. В частности, повышению артериального давления. Дело в том, что недостаток витамина D увеличивает синтез гормонов околощитовидной железы, что приводит к повышению давления.

Еще один способ связан с сахаром. Дело в том, что серьезная борьба с инсулинорезистентностью поможет снизить риск развития гипертонии. Сокращение сахара и углеводов в рационе поможет нормализовать давление.

Гипертония моет быть связана и с потреблением омега жирных кислот. Как правило, получая большое количество Омега-6, многие люди страдают от недостатка Омега-3. Это может привести к тому, что в организме разовьется хроническое воспаление, которое в итоге отражается на суставах и давлении в том числе. Омега-3, которой мы часто пренебрегаем, обладает способностью восстанавливать нормальную чувствительность инсулиновых рецепторов и бороться с инсулинорезистентностью, нормализуя артериальное давление. Совет: ешьте больше печени трески, дикой рыбы и икры.

При этом здоровье человека во многом зависит от правильной микрофлоры кишечника, которая поддерживается в частности с помощью полезных бактерий или пробиотиков. Согласно исследованиям, риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и проблем с давлением увеличивается у людей с нарушенной микрофлорой кишечника. Помочь восстановить ее можно, включив в рацион такие продукты как квас, квашеная капуста и чайный гриб.

Нельзя пренебрегать и физической активностью, которая очень важна в борьбе с гипертонией. Двигаться необходимо как можно больше. Пешие прогулки, плавание, занятия фитнесом могут помочь нормализовать давление.

Чем опасно

Стоит упомянуть, чем опасно повышенное давление. Специалисты отмечают, что гипертония приводит к серьезным болезням.

В частности, из-за резкого скачка давления от большего к меньшему или наоборот может произойти инсульт.Из-за сосудов, расширение и сужение которых зависит от давления, в мозг перестает поступать кровь, из-за чего случается инсульт. Если вовремя не обратиться к врачу, то такое состояние может привести к смерти.

Если человек долгое время страдает от гипертонии, у него могут начаться проблемы, связанные с почками. Из-за повышенного артериального давления, почки выделяют белок вместе с мочой, человек его теряет, что негативно сказывается на состоянии мочеполовой системы.

Еще одно возможное последствие гипертонии — ишемическая болезнь сердца. Она возникает из-за повреждения коронарных артерий. Они тоже связаны с сосудами. Поражение сердца связано с тем, что появляется недостаток или прекращения кровоснабжения. Коронарные артерии могут сужаться из-за скачков давления, что препятствует движению крови в организме.

Факторы риска

"К поддающимся контролю факторам риска относятся нездоровый рацион питания (чрезмерное потребление соли, значительное содержание насыщенных жиров и транжиров в пище, недостаточное потребление овощей и фруктов), недостаточная физическая активность, употребление табака и алкоголя, а также избыточная масса тела и ожирение.