Простой лайфхак: как легко проглатывать лекарства

90 процентов людей регулярно прибегают к помощи лекарств. Но многим все равно прием таблеток и капсул дается непросто, особенно, если приходится выпивать несколько пилюль за раз. «Рамблер» раскроет несколько секретов, которые помогут легко проглатывать пилюли.

Прием капсул

Процесс принятия капсул можно значительно облегчить, достаточно просто наклонить голову вперед. В большинстве своем они значительно легче прессованных таблеток. Частицы действующего вещества в них не сжаты. Из-за этого внутри капсулы помимо лекарственного порошка находится воздух. Если наклонить голову вниз, горло окажется наверху. А оказавшись в горле, капсула без труда сможет отправиться дальше — в пищевод.

Что произойдет, если сначала закинуть голову назад, затем набрать в рот воды и только тогда попытаться проглотить капсулу? Это приведет к возбуждению язычка мягкого неба, которое, скорее всего, закончится рвотным рефлексом.

Прием таблеток