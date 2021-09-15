Простой лайфхак: как легко проглатывать лекарства

90 процентов людей регулярно прибегают к помощи лекарств. Но многим все равно прием таблеток и капсул дается непросто, особенно, если приходится выпивать несколько пилюль за раз. «Рамблер» раскроет несколько секретов, которые помогут легко проглатывать пилюли.
Процесс принятия капсул можно значительно облегчить, достаточно просто наклонить голову вперед. В большинстве своем они значительно легче прессованных таблеток. Частицы действующего вещества в них не сжаты. Из-за этого внутри капсулы помимо лекарственного порошка находится воздух. Если наклонить голову вниз, горло окажется наверху. А оказавшись в горле, капсула без труда сможет отправиться дальше — в пищевод.
Что произойдет, если сначала закинуть голову назад, затем набрать в рот воды и только тогда попытаться проглотить капсулу? Это приведет к возбуждению язычка мягкого неба, которое, скорее всего, закончится рвотным рефлексом.
Для глотания таблеток у ученых из Гейдельберга есть хитрый прием: трюк называется «Бутылка с таблеткой». Здесь потребуется немного сноровки. Нужно запастись небольшой пластиковой бутылкой с не очень широким горлышком. Затем наполнить ее водой, а таблетку положить на язык. Плотно обхватить губами горлышко бутылки так, чтобы воздух не мог проникнуть внутрь — как бы присасываясь к бутылке. Закинув голову назад и сделав глоток — таблетка ракетой пролетит в горло.