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Простой лайфхак: как легко проглатывать лекарства

Катерина Саломе
32 минуты назад

90 процентов людей регулярно прибегают к помощи лекарств. Но многим все равно прием таблеток и капсул дается непросто, особенно, если приходится выпивать несколько пилюль за раз. «Рамблер» раскроет несколько секретов, которые помогут легко проглатывать пилюли.

Простой лайфхак: как легко проглатывать лекарства
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Прием капсул

Процесс принятия капсул можно значительно облегчить, достаточно просто наклонить голову вперед. В большинстве своем они значительно легче прессованных таблеток. Частицы действующего вещества в них не сжаты. Из-за этого внутри капсулы помимо лекарственного порошка находится воздух. Если наклонить голову вниз, горло окажется наверху. А оказавшись в горле, капсула без труда сможет отправиться дальше — в пищевод.

Что произойдет, если сначала закинуть голову назад, затем набрать в рот воды и только тогда попытаться проглотить капсулу? Это приведет к возбуждению язычка мягкого неба, которое, скорее всего, закончится рвотным рефлексом.

Прием таблеток

Для глотания таблеток у ученых из Гейдельберга есть хитрый прием: трюк называется «Бутылка с таблеткой». Здесь потребуется немного сноровки. Нужно запастись небольшой пластиковой бутылкой с не очень широким горлышком. Затем наполнить ее водой, а таблетку положить на язык. Плотно обхватить губами горлышко бутылки так, чтобы воздух не мог проникнуть внутрь — как бы присасываясь к бутылке. Закинув голову назад и сделав глоток — таблетка ракетой пролетит в горло.

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