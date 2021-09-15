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Выяснен механизм развития смертельного вида рака глаза

Lenta.ru
3 часа назад

Исследователи из США выяснили, что прогрессирование увеальной меланомы — смертельного вида рака глаза — связано с потерей ингибиторного комплекса 1 (PRC1), группы белков, которая регулирует экспрессию генов. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

Выяснен механизм развития смертельного вида рака глаза
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Наиболее распространенными способами лечения формирующейся в тканях глаза увеальной меланомы является хирургическое вмешательство и радиотерапия. Однако более чем у половины пациентов с ней в печени формируются метастазы — что обычно смертельно. Объяснения этому у ученых не было.

Исследователи из Корнеллского, Калифорнийского и Стэнфордского университетов с помощью генетического, эпигенетического и структурно-функционального анализов на клеточном уровне выяснили, что увеальная меланома развивается из-за потери PRC1. Та приводит к отклонениям в экспрессии генов и ошибках в расщеплении хромосом при митозе. Вызванный ими воспалительный процесс делает опухоль еще агрессивнее. По мнению исследователей, описавших механизм развития смертельного вида рака глаза, их открытие поможет в разработке способов раннего терапевтического вмешательства для предотвращения метастаз увеальной меланомы.

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