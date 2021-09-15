Выяснен механизм развития смертельного вида рака глаза

Исследователи из США выяснили, что прогрессирование увеальной меланомы — смертельного вида рака глаза — связано с потерей ингибиторного комплекса 1 (PRC1), группы белков, которая регулирует экспрессию генов. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

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Наиболее распространенными способами лечения формирующейся в тканях глаза увеальной меланомы является хирургическое вмешательство и радиотерапия. Однако более чем у половины пациентов с ней в печени формируются метастазы — что обычно смертельно. Объяснения этому у ученых не было.