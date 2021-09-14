Гены не спасут: офтальмолог объяснила, как сохранить зрение

Трудно представить себе жизнь без компьютера, однако его постоянное использование оказывает сильнейшее влияние на наше зрение. Существует мнение, что зрение зависит исключительно от генов. Однако "Рамблер" выяснил, что это не совсем так.

Гены и гаджеты

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По мнению офтальмологов, гены — это лишь 50% нашего здоровья. Конечно, если у человек есть наследственная предрасположенность к потере зрения, остановить ухудшение крайне трудно. Однако много зависит и от образа жизни человека. Зрительное утомление глаз при работе за компьютером считается чрезмерным.

К тому же, когда человек смотрит в экран, он редко моргает и из-за сухости глаз также может испортиться зрение. Поэтому врачи советуют отвлекаться от гаджетов и во время работы пользоваться тактикой "20-20". То есть каждые 20 минут работы необходимо отвлекаться, делать гимнастику для зрения.

Правильное питание

Польза от моркови и черники, конечно, есть. Но лучше всего питаться качественно и полноценно в целом. Многие люди считают, что если они находятся в постоянной сытости, значит и питание у них правильное. Но никто не задумывается, за счет чего эта сытость появляется.

Очень важно питаться сбалансированно и не избегать овощей и фруктов, которые зачастую игнорируют любители фастфуда. Также врачи все больше говорят о том, что правильное питание, качественный сон и своевременный отдых имеют гораздо большее значение для здоровья, чем постоянный прием БАДов.

Существует много продуктов, которые содержат лютеин, который полезен для здоровья глаз: шпинат, тыква, кукуруза, зеленый горошек, морковь, сельдерей, бобовые, хурма, тыква, персики, цитрусовые, черника и так далее.

Недостаточная физическая нагрузка

Еще одна причина падения зрения — не отсутствие работы глазных мышц, а недостаточная физическая активность человека. Ведь глазные мышцы работают больше, чем все остальные в нашем теле.

Здоровому человеку показано заниматься физкультурой 40 минут в день. Людям пенсионного возраста хватит около 10 минут.