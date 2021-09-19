Инструкция: когда нужно вызывать скорую при отравлении

Многие люди, почувствовав ухудшение состояния, не сразу обращаются к врачу. Они терпят до последнего и надеются, что все пройдет само. Однако в некоторых случаях при отравлении нужно вызывать скорую помощь, чтобы исключить осложнения, а также правильно восстановить организм после стресса.

Проблема также заключается в том, что распознать отравление сложно. В некоторых случаях симптомы пищевого отравления могут дать о себе знать спустя 30 минут после приема пищи. Наиболее часто оно проявляется через два или четыре часа. Иногда с момента приема пищи до отравления может пройти и 20-26 часов. Поэтому, если вы почувствовали неладное, лучше вспомнить, что вы ели за последние сутки до появления симптомов.

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Характерными симптомами для отравления являются:

- недомогание

- тошнота

- рвота

- схватки в животе

- диарея

- бледность

- слабость

- снижение артериального давления

- учащенное сердцебиение

- жажда

Первая помощь

При любом отравлении необходимо оказать человеку первую помощь. Если случай тяжелый, то лечение можно начать до приезда врачей.

1. Промывание желудка. Врачи рекомендуют выпивать два стакана теплой воды или пить воду до тех пор, пока не начнется рвота естественным путем.

2. Препараты от токсинов. Дайте человеку активированный уголь или другой абсорбент. Он предотвратит всасывание токсинов в кровь.

3. Не принимайте препараты от диареи. Дайте кишечнику очиститься самостоятельно.

4. Восполняйте недостаток жидкости. Лучше делать это после каждого приступа рвоты и диареи.

Нехарактерные симптомы

Если у человека с отравлением появились нехарактерные симптомы, то нужно вызывать скорую. К нехарактерным симптомам относится повышение температуры, лихорадка. Также неоднократная рвота может служить признаком того, что произошло отравление не просроченными продуктами, а чем-то другим. Если диарея беспокоит человека больше 8-10 раз в сутки, это значит, что ему необходима помощь специалистов.

Вы не знаете, чем отравились

Если вы не понимаете, из-за чего произошло отравление, то лучше вызвать скорую и сдать анализы. Дело в том, что в организм могло попасть и другое вещество вместе с продуктами. Чаще всего причинами пищевого отравления являются несезонные фрукты. Дело в том, что в них содержится большое количество пестицидов, на которые организм реагирует строго негативно. Вторым по популярности продуктом считается рыба и морепродукты. Недобросовестные производители не всегда соблюдают рекомендации по хранению этих продуктов, а в них быстро размножаются бактерии. Третьим распространенным продуктом являются грибы. Если они растут в среде с плохой экологией, то впитывают в себя все токсичные вещества. Можно отравиться мясом, если при готовке вы допустили некоторые ошибки, и не все бактерии в сыром мясе погибли. Вы удивитесь, но на пятом месте по популярности консервы. Если производитель не соблюдал все правила консервирования, то в банку могли попасть бактерии. В такой среде они будут размножаться в несколько раз быстрее.

Возраст человека

Если отравился ребенок до трех лет или пожилой человек, то нужно в срочном порядке вызывать скорую помощь. Дело в том, что при отравлении в организм попадают определенные бактерии, которые могут сильно повлиять на организм и иммунитет. Слабый человек может не выдержать даже несерьезное отравление без помощи врачей. Кроме того, они помогут восстановиться организму после стресса, вызванного токсинами.

Галина Аксенова, врач-терапевт, семейный врач:

Чего делать категорически нельзя?

Мы живём в ситуации, когда информации много. Не всегда эта информация преподносится врачами. Прибегать к помощи вездесущих диванных экспертов-первое, от чего нужно отказаться

Категорически нельзя оставлять человека одного, чтобы он «пришёл в себя, отдохнул или проспался»

Выше было сказано о том, что вызывать рвоту можно не всем

Нельзя пытаться «обезвредить отравляющее вещество антидотом». Если Вы не являетесь врачом-токсикологом или хотя бы просто врачом, а также не владеете хорошими знаниями патофизиологии и биохимии, не ставьте экспериментов над пострадавшими. Только врач может решить, что именно из лекарственных препаратов пациенту можно или нельзя в данный момент. Марганцовку, соду и прочие «полезности» откладываем до приезда скорой помощи

Не пытайтесь помочь человеку при помощи холодного душа, который якобы, приведёт человека в чувство. Ничего подобного не произойдёт

Не пытайтесь самостоятельно промывать желудок пострадавшему при помощи зондов или ещё хуже, каким-либо другим методом. Тем более, если не имеете соответствующих навыков