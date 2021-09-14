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Выявлена польза жвачки для «сердечников»

Lenta.ru
1 час назад

Исследование специалистов из США выявило, что жевание жевательной резинки после перенесенной операции на сердце помогает восстановить работу кишечника. Своими выводами исследователи поделились на конференции по интенсивной терапии и интраоперационному ведению больного Общества торакальных хирургов CША.

Выявлена польза жвачки для «сердечников»
Фото: UnsplashUnsplash

Исследователи из больницы Кроузер-Честер проанализировали состояние здоровья 837 пациентов, перенесших операцию на открытом сердце либо замену аортального или митрального клапанов. 341 из них предложили после операции пожевать резинку.

Выяснилось, что лишь у двух таких пациентов развилась послеоперационная кишечная непроходимость — одно из самых распространенных осложнений после операций на сердце, которое может приводить к коликам и запорам. В контрольной группе таких людей насчиталось 17. Вызываемое продуктом «мнимое кормление» представляет собой эффективную и недорогую процедуру, которая улучшает самочувствие пациентов и, как следствие, их восстановление, подчеркивают специалисты.

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