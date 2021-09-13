Сколько максимально можно лежать в коме

Периодически в интернете публикуют медицинские истории о чудесных «возвращениях с того света». Пациенты, которые пребывали в состоянии комы несколько лет или даже десятки лет, внезапно возвращаются к жизни. Насколько это реально и сколько лет возможно пролежать в коме?

Что такое кома

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С древнегреческого термин «кома» переводится как «сон», однако с приятной дремой в постели такое состояние имеет мало общего. В отличие от сна, который прибавляет сил, кома — это постепенное или резкое угасание здоровья. При пограничном состоянии между жизнью и смертью отсутствуют или ослабляются реакции на внешние раздражители и рефлексы; нарушается дыхание, сосудистый тонус, пульс и терморегуляция.

Кома — это не самостоятельное заболевание, а скорее ответ организма на какой-то шокирующий фактор. У состояния выделяют пять степеней развития: прекома, кома I и II степени, кома атоническая и кома запредельная, после которой наступает смерть.

Что вызывает кому

Диабетическая кома — обусловлена резкой недостаточностью инсулина при сахарном диабете;

Голодная кома — случается из-за белково-энергетической недостаточности;

Гипертермическая кома — кома, вызванная перегреванием организма. То же самое, что тепловой удар. Самая частая причина — нарушение мозгового кровообращения из-за внутренних (например, инсульт) или внешних факторов (авария или несчастный случай). Но существуют сотни других причин — от обострения хронических заболеваний до отравления алкоголем.

Также существует искусственная кома (или «медикаментозный сон») — состояние организма, когда снижаются рефлексы и реакции, но оно вызвано специальными препаратами. Искусственная кома, в отличие от обычной, может спасти жизнь: в таком состоянии меньше шанс неблагоприятной реакции на рискованные процедуры.

Сколько длится кома

Кома заканчивается спустя четыре недели после начала. После разворачивается один из трех сценариев, либо их совокупность: пациент приходит в сознание, умирает или переходит в вегетативное состояние. При последнем отсутствует сознание, но человек может открывать глаза, дышать, спать и бодрствовать. В народе человека в вегетативном состоянии называют грубо «овощем».

Когда говорят, что пациент находится в коме год, несколько лет — это значит, что пациент перешел в постоянное вегетативное состояние. Обычно оно длится от 3-6 месяцев до нескольких лет.

46-летний поляк Яном Гжебски впал в кому в 1988 году, а проснулся спустя 20 лет;

44-летний американец Дон Херберт очнулся спустя 10 лет в коме;

19-летний американец Терри Уоллис пролежал в коме 20 лет. Существует связь между длительностью комы и благоприятным исходом. Чем дольше человек находится в таком состоянии, тем меньше шансов на его выздоровление. Однако порой случаются эпизоды, которые многие считают чудом.

Сколько человек может лежать в коме, зависит не только от состояния здоровья, но и от финансов. В США годовое содержание пациента (в которую включены палата, ИВЛ, работа санитарок) оценивается в $87-140 тыс. (6,3-10 млн рублей). Обычно близкие родственники принимают решение, отключить ли аппараты, поддерживающие жизнь.

Можно ли восстановиться после комы

Выйти из комы абсолютно без потерь почти невозможно. Это состояние так или иначе ударяет по организму. Самая «благоприятная» кома — диабетическая. Состояние развивается в течение 1-2 дней или недель, и поэтому его легко предотвратить. Лечится кома устранением инсулиновой недостаточности. При вовремя оказанной помощи пациенты выходят из диабетической комы почти такими же, как раньше.