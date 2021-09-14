Названы четыре симптома «незаметного» поражения раком

О развитии у человека рака на поздних стадиях может свидетельствовать появление болей и видимых опухолей, а также отсутствие аппетита и резкое снижение веса. Об этом в интервью порталу «АиФ» рассказал член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

По словам Давыдова, даже при появлении подобных симптомов граждане боятся идти к врачу, который может поставить неутешительный диагноз. При этом медик напомнил, что рак является болезнью, которой свойственно на ранних стадиях протекать практически бессимптомно. Но именно в этот момент человек ещё может вылечиться.

Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже 3-я или 4-я стадия, где речь идёт не об излечении, а о максимально возможном сроке продления жизни пациента, — подчеркнул эксперт.

Михаил Давыдов не рекомендует прибегать к нетрадиционным методам лечения заболевания, так как это чревато потерей драгоценного времени. При постановке диагноза «рак» лечение необходимо начинать незамедлительно, отмечает эксперт.

Чем раньше это будет сделано, тем выше вероятность того, что оно даст результат, — отметил медик.

По словам Михаила Давыдова, промедление даже сроком в несколько недель может привести к необратимым последствиям. Особенно фактор времени важен, если речь идёт об онкологическом заболевании желудка, лёгкого или гормонозависимом раке груди.