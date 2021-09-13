Как распознать алкогольный гепатит и чем он опасен

Если человек в течение продолжительного времени употребляет алкоголь, у него начинаются проблемы со здоровьем. В частности, страдает печень, поскольку именно она усваивает до 90% алкоголя. Воздействие токсинов, содержащихся в алкоголе, на клетки печени приводит в итоге к ее воспалению. Это состояние медики называют алкогольным гепатитом. Чем чревато заболевание и как вовремя его распознать, рассказывает “Рамблер”.

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Алкогольный гепатит развивается очень медленно и практически всегда остается незамеченным. Чревато это тем, что заболевание в итоге перерастает в цирроз печени.

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Чтобы избежать весьма неприятных последствий, следует, разумеется, в первую очередь пересмотреть свой образ жизни. А также обратить внимание на некоторые симптомы.

Различные нарушения работы пищеварительной системы сопровождают развитие алкогольного гепатита практически всегда. Если вы часто отмечаете такие признаки, как тошнота, потеря аппетита, вздутие живота, нарушение стула, это веский повод обратиться к врачу.

Различают две формы алкогольного гепатита: персистирующую и прогрессирующую. Опасность первой формы в том, что в этом случае болезнь протекает скрыто. Никаких визуальных признаков наличия заболевания у человека нет. Что касается самочувствия, может отмечаться боль в желудке и правом боку, тошнота. Но чаще всего люди принимают эти симптомы за другие заболевания, а то и вовсе не обращают особое внимание на недомогание. Узнать же о персистирующей форме алкогольного гепатита и предпринять меры по его лечению можно лишь после прохождения лабораторного исследования. Увы, проходят его немногие.

В свою очередь без соответствующего лечения персистирующая форма алкогольного гепатита перерастает в прогрессирующую. Для здоровья это крайне опасно.

Когда болезнь начинает набирать обороты, человек может чувствовать слабость и быстро утомляться. На этой же стадии часто начинают отмечать желтушность кожных покровов (из-за попадания в кровь билирубина).

Прогрессирующее заболевание характеризуется увеличением и болями в печени, также из видимых признаков стоит отметить внезапно увеличившийся в размерах живот (из-за нарушения функции печени возникает скопление жидкости).

При игнорировании этих признаков и без своевременного обращения к специалисту существует риск появления некроза (почти всегда) — полного отмирания клеток печени. Прогрессирующая форма алкогольного гепатита часто перерастает в цирроз печени, а также опасна возможностью летального исхода от печеночной недостаточности.

Диагностировать алкогольный гепатит может только специалист. Для начала необходимо сделать анализ крови, чтобы проверить, как функционирует печень. Также доктор может отправить пациента на биопсию и УЗИ печени. Надо быть готовым еще и честно ответить на вопрос о том, как часто и в каких количествах вы употребляете спиртные напитки.

К лечению алкогольного гепатита необходимо приступить сразу после его выявления. Разумеется, придется полностью отказаться от употребления алкоголя. Врач также назначит специальную диету, которая подразумевает исключение из рациона соленых, жареных, жирных блюд, кофе, газированных напитков, рыбных и мясных бульонов, а также некоторых приправ.

Специалисты также назначают прием поливитаминов, чтобы восполнить в организме недостаток витаминов и полезных веществ: В1, B6, D, А, а также фолиевой кислоты и цинка.