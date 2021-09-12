Как понять, что в вашем организме поселились гельминты

По данным ВОЗ, почти пять миллиардов миллиардов человек в мире постоянно поражены различными паразитозами. Однако диагностировать его очень трудно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Паразиты оказывают патогенное влияние на весь организм. Безусловно, они травмируют стенку кишечника. Но в некоторых случаях могут вызывать воспалительный процесс в печени, в легких или в почках. Паразиты нарушают микрофлору и вызывают аллергию, в которой зачастую подозревают переизбыток фруктов, а не паразитов.

Наличие паразитов в организме влияет на иммунитет, состояние нервной системы и развитие новообразований.

Как определить наличие паразитов в организме

Самый банальный симптом – зуд в заднем проходе и скрип зубами во сне.

Шелушение пальцев рук и ног, особенно, если кожа сходит пластами.

Повышенное чувство голода, иногда до обмороков.

Аллергические высыпания на коже, а также в области глаз и их отечность.

Синдром хронической усталости, психические расстройства.

Любой кожный зуд.

Присутствие нескольких хронических болезней одновременно или их поэтапное возникновение.

Непонятные боли в животе.

Увеличение лимфатических узлов.

Какие анализы сдать, чтобы узнать диагноз наверняка

Микроскопический анализ кала

При помощи методики можно обнаружить наличие паразитов, которые поражают желудочно-кишечный тракт. Тканевых паразитов данный анализ не выявляет. Однако достоверность такого исследования всего 12–18 %.

Серологическая диагностика

Во время исследования в анализе крови определяется наличие высоко специфических антител к тому или иному возбудителю. Например, к лямблиям, аскаридам, трихинеллам. Процент обнаружения паразитов при серологической диагностике 40–60 %.

Соскоб с перианальных складок