Как понять, что в вашем организме поселились гельминты

По данным ВОЗ, почти пять миллиардов миллиардов человек в мире постоянно поражены различными паразитозами. Однако диагностировать его очень трудно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Паразиты оказывают патогенное влияние на весь организм. Безусловно, они травмируют стенку кишечника. Но в некоторых случаях могут вызывать воспалительный процесс в печени, в легких или в почках. Паразиты нарушают микрофлору и вызывают аллергию, в которой зачастую подозревают переизбыток фруктов, а не паразитов.
Наличие паразитов в организме влияет на иммунитет, состояние нервной системы и развитие новообразований.
При помощи методики можно обнаружить наличие паразитов, которые поражают желудочно-кишечный тракт. Тканевых паразитов данный анализ не выявляет. Однако достоверность такого исследования всего 12–18 %.
Во время исследования в анализе крови определяется наличие высоко специфических антител к тому или иному возбудителю. Например, к лямблиям, аскаридам, трихинеллам. Процент обнаружения паразитов при серологической диагностике 40–60 %.
Метод позволяет выявить яйца паразитических червей — остриц, бычьего цепня, свиного цепня.