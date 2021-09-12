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Как понять, что в вашем организме поселились гельминты

Даша Краснова
1 час назад

По данным ВОЗ, почти пять миллиардов миллиардов человек в мире постоянно поражены различными паразитозами. Однако диагностировать его очень трудно. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Как понять, что в вашем организме поселились гельминты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Паразиты оказывают патогенное влияние на весь организм. Безусловно, они травмируют стенку кишечника. Но в некоторых случаях могут вызывать воспалительный процесс в печени, в легких или в почках. Паразиты нарушают микрофлору и вызывают аллергию, в которой зачастую подозревают переизбыток фруктов, а не паразитов.

Наличие паразитов в организме влияет на иммунитет, состояние нервной системы и развитие новообразований.

Как определить наличие паразитов в организме

  • Самый банальный симптом – зуд в заднем проходе и скрип зубами во сне.
  • Шелушение пальцев рук и ног, особенно, если кожа сходит пластами.
  • Повышенное чувство голода, иногда до обмороков.
  • Аллергические высыпания на коже, а также в области глаз и их отечность.
  • Синдром хронической усталости, психические расстройства.
  • Любой кожный зуд.
  • Присутствие нескольких хронических болезней одновременно или их поэтапное возникновение.
  • Непонятные боли в животе.
  • Увеличение лимфатических узлов.

Какие анализы сдать, чтобы узнать диагноз наверняка

  • Микроскопический анализ кала

При помощи методики можно обнаружить наличие паразитов, которые поражают желудочно-кишечный тракт. Тканевых паразитов данный анализ не выявляет. Однако достоверность такого исследования всего 12–18 %.

  • Серологическая диагностика

Во время исследования в анализе крови определяется наличие высоко специфических антител к тому или иному возбудителю. Например, к лямблиям, аскаридам, трихинеллам. Процент обнаружения паразитов при серологической диагностике 40–60 %.

  • Соскоб с перианальных складок

Метод позволяет выявить яйца паразитических червей — остриц, бычьего цепня, свиного цепня.

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