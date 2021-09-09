5 секретов, как сэкономить на лекарствах

Все боятся болеть не потому, что это опасно или некомфортно, а потому, что это очень дорого. Сначала нужно оплатить прием врача, потом анализы сдать (платно, конечно), а в конце еще придется потратить баснословную сумму на покупку лекарств. Такими темпами можно от всех радостей в жизни отказаться, чтобы лишний раз иммунитет не ослабевал. Ну правда, кому понравится половину зарплаты на таблетки тратить? Есть только один способ избежать подобного развития событий и не разориться: научиться экономить на покупке препаратов. "Рамблер" раскроет несколько секретных приемов.

Не ведитесь на маркетинговые уловки

Видео дня

Прислушиваться нужно исключительно к медицине доказательной. А это значит, что не надо бежать в аптеку за покупкой очередного новомодного БАДа, который якобы поможет улучшить работу печени. Потому что волшебную таблетку от этого придумали разве что маркетологи, но явно не врачи. И омегу-3 пить не надо просто так. Если уж хочется безопасно и комплексно подойти к укреплению здоровья, стоит сначала сдать анализы на дефицит витаминов в организме. И вот если врач скажет, что у вас, например, железа маловато, тогда и надо его в аптеке покупать.

Не бойтесь истекающего срока годности

Вы думаете, на полках аптек лежат исключительно свежесозданные лекарства? Если так, то вы ошибаетесь. Поэтому, придя в очередной раз за новым препаратом, поинтересуйтесь у продавца, есть ли у него упаковки с истекающим сроком годности. Если да, то вы счастливчик. Потому что на них аптеки обычно делают внушительные скидки. Если курс приема небольшой, и вы укладываетесь до даты истечения срока годности, можете смело покупать лекарство. Главное, не забудьте выкинуть остатки препарата, если после окончания курса еще останется пару таблеток. А то потом забудете и выпьете их по ошибке, когда срок годности уже истечет.

Ищите дешевые аналоги

У нас в стране привыкли думать, что раз дешево, значит качество не очень. Но в реальности все куда проще: если дешево, значит компания не тратила миллионы на рекламу, либо дополнительные средства на разработку, взяв для создания уже существующую формулу другого препарата. Поэтому, как видите, на качестве это вряд ли скажется. Зато может существенно сказаться на вашем кошельке. Дженерики (именно так называются дешевые аналоги популярных препаратов), как правило, оказывают абсолютно аналогичный эффект. Главное, чтобы в лекарствах было одинаковое действующее вещество. Проверить это можно, погуглив состав препаратов.

Не закупайтесь в одной аптеке

Очевидно, что одно и то же лекарство будет стоит по-разному в разных аптеках. Конечно, абсурдно ехать на другой конец города ради того, чтобы купить парацетамол дешевле на один рубль. Но если речь идет о более дорогостоящих препаратах, стоит помониторить несколько аптек хотя бы в пределах своего района. Отличия в цене могут быть очень ощутимыми. Поэтому, чтобы не тратить попросту монеты, потратьте вместо этого лишний час на аптечный шоппинг недалеко от дома.

Используйте скидки