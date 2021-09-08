«Болезнь поцелуев»: что нужно знать про мононуклеоз

Одно из сезонных осенних заболеваний — инфекционный мононуклеоз. Им болеют молодые и здоровые. Что нужно знать про инфекцию, рассказывает Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Фото: Flacon Flacon

Мононуклеоз — это то же самое, что герпес?

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Основными возбудителями инфекционного мононуклеоза являются вирусы семейства герпесов, поэтому его можно считать клинической формой герпетической инфекции. Наибольшая часть случаев связана с вирусом Эпштейна — Барр (вирус герпеса человека 4-го типа). Другими возбудителями также могут быть цитомегаловирус (вирус герпеса человека 5-го типа), вирусы герпеса человека 6-го и 7-го типов.

Симптомы болезни:

лихорадка;

тонзиллит;фарингит;

увеличение лимфатических узлов;

увеличение печени и селезенки;

характерные изменения в клиническом анализе крови.

Кто чаще всего болеет?

Им болеют люди всех возрастных групп, но более 60% заболевших — дети и молодые люди в возрасте до 20 лет. Передача вируса происходит воздушно-капельным путем, чаще всего со слюной, поэтому мононуклеоз часто называют «болезнью поцелуев».

Правда ли, что от мононуклеоза нельзя вылечиться навсегда?

Для герпес-вирусов характерен переход первичной инфекции в хроническую латентную форму. Поэтому люди, перенесшие острую инфекцию, пожизненно остаются носителями вируса, но в подавляющем большинстве случаев — бессимптомными. И поэтому же повторно «заразиться» тем же возбудителем они уже не могут.

При этом при реактивации, то есть при восстановлении жизнеспособности вируса по какой-либо причине, латентной инфекции может отмечаться образование новых зрелых вирусных частиц. И человек, когда-то перенесший болезнь, вновь становится заразным.

Но такое случается редко, и инфицирование окружающих возможно только при условии тесного и достаточно продолжительного контакта.

Как перенесенная болезнь влияет на здоровье в будущем?

Чаще всего никак: иммунная система человека вполне способна контролировать инфекцию, даже ту, которая находится в вашем организме постоянно. Однако иногда развивается хроническая активная инфекция, которая может привести к печеночной или полиорганной недостаточности и развитию онкологических заболеваний. Но все же вовремя пролеченный мононуклеоз таких осложнений не вызывает.

Главное — не игнорировать болезнь, и исход будет точно благоприятный.

Почему спортсмены часто болеют мононуклеозом?

Действительно, какое-то время назад СМИ считали спортивных «жертв» мононуклеоза: из-за него атлеты пропускали Олимпийские игры, а теннисисты — турниры Большого шлема. Но это не значит, что спортсмены болеют им чаще. Просто у «обычных» людей заболевание протекает в целом незаметно для окружающих, а о болезнях спортивных звезд мы слышим чаще.