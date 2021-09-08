«Болезнь поцелуев»: что нужно знать про мононуклеоз

Одно из сезонных осенних заболеваний — инфекционный мононуклеоз. Им болеют молодые и здоровые. Что нужно знать про инфекцию, рассказывает Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Основными возбудителями инфекционного мононуклеоза являются вирусы семейства герпесов, поэтому его можно считать клинической формой герпетической инфекции. Наибольшая часть случаев связана с вирусом Эпштейна — Барр (вирус герпеса человека 4-го типа). Другими возбудителями также могут быть цитомегаловирус (вирус герпеса человека 5-го типа), вирусы герпеса человека 6-го и 7-го типов.
Симптомы болезни:
лихорадка;
тонзиллит;фарингит;
увеличение лимфатических узлов;
увеличение печени и селезенки;
характерные изменения в клиническом анализе крови.
Им болеют люди всех возрастных групп, но более 60% заболевших — дети и молодые люди в возрасте до 20 лет. Передача вируса происходит воздушно-капельным путем, чаще всего со слюной, поэтому мононуклеоз часто называют «болезнью поцелуев».
Для герпес-вирусов характерен переход первичной инфекции в хроническую латентную форму. Поэтому люди, перенесшие острую инфекцию, пожизненно остаются носителями вируса, но в подавляющем большинстве случаев — бессимптомными. И поэтому же повторно «заразиться» тем же возбудителем они уже не могут.
При этом при реактивации, то есть при восстановлении жизнеспособности вируса по какой-либо причине, латентной инфекции может отмечаться образование новых зрелых вирусных частиц. И человек, когда-то перенесший болезнь, вновь становится заразным.
Но такое случается редко, и инфицирование окружающих возможно только при условии тесного и достаточно продолжительного контакта.
Чаще всего никак: иммунная система человека вполне способна контролировать инфекцию, даже ту, которая находится в вашем организме постоянно. Однако иногда развивается хроническая активная инфекция, которая может привести к печеночной или полиорганной недостаточности и развитию онкологических заболеваний. Но все же вовремя пролеченный мононуклеоз таких осложнений не вызывает.
Главное — не игнорировать болезнь, и исход будет точно благоприятный.
Действительно, какое-то время назад СМИ считали спортивных «жертв» мононуклеоза: из-за него атлеты пропускали Олимпийские игры, а теннисисты — турниры Большого шлема. Но это не значит, что спортсмены болеют им чаще. Просто у «обычных» людей заболевание протекает в целом незаметно для окружающих, а о болезнях спортивных звезд мы слышим чаще.
Впрочем, нельзя не учитывать, что на фоне изнурительных тренировок на пике формы иммунитет спортсмена ослаблен и более подвержен различным инфекциям, в том числе и инфекционному мононуклеозу.