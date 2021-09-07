Дешево и сердито: по какому полису выгодней лечить зубы

Практически во всем мире лечение зубов является платной услугой. Например, в США пациенты могут жить с острой болью годами, просто потому что не могут оплатить счет от стоматолога. В России у пациентов есть два выбора: воспользоваться полисом ОМС и пойти в бесплатную государственную клинику, либо лечиться по ДМС. "Рамблер" разбирается, что выгодней и качественней.

ОМС

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Полис обязательного медицинского страхования позволяет получить бесплатную медицинскую помощь гражданам России. В перечень услуг входит стоматологическое лечение.

Плюсы

Это дешево. Нельзя сказать, что такое лечение "бесплатное". Средства, на которые финансируется фонд обязательного медицинского страхования, поступают из налогов работающих граждан. Можно сказать, вы давно заплатили за это лечение — просто вы не видели этих денег в своих руках.

Большой спектр услуг. В целом, по полису ОМС вам предоставят то, что касается здоровья зубов, а не эстетики. А именно — лечение кариеса, пульпита, профессиональная чистка. Для среднего пациента этого бывает достаточно.

Качество не хуже того, что предлагают в частных клиниках. Надо просто идти не в первую попавшуюся клинику, а выбирать варианты. Многие государственные больницы имеют современное оборудование, вежливый персонал и приятный прайс на дополнительные услуги. Кроме того, лечение по ОМС можно получить и в частных клиниках, которые получают финансирование из фонда обязательного медицинского страхования.

Минусы

Качество обезболивания. Многие пациенты жалуются на то, что в государственных клиниках недостаточно сильная анестезия. За дополнительное обезболивание приходится доплачивать.

Отсутствие индивидуального подхода. В частной клинике у вас есть свой собственный врач и куратор лечения, с клиентами обращаются вежливо и стараются всеми силами их удержать. В государственных клиниках, безусловно, есть талантливые и вежливые врачи. Однако многие пациенты с фобией стоматологов перестраховываются и на всякий случай идут в частную клинику.

ДМС

Полис добровольного медицинского страхования дает право получать лечение в частных клиниках. Такой документ предлагают разные банки и страховые компании, существуют разные тарифы с разным перечнем услуг. Пациент может записаться на прием самостоятельно, либо через горячую линию.

Плюсы

Удобство. В основном люди любят частные клиники за комфорт: красивое внутреннее оформление, отсутствие очередей, вежливый персонал. Для многих пациентов комфорт играет решающую роль.

Индивидуальный подход. Например, оператор ДМС выбирает клинику поближе к дому и к работе.

Качественное оборудование. Во многих клиниках есть услуга лечения под микроскопом или ультразвуковая чистка — то, что недоступно в государственных клиниках.

Минусы

Придется переплачивать. Полисы ДМС обычно выдаются работникам одной компании. Сотрудники, зная об этом, иногда не видят смысла тратить время и усилия на пациента, который не им заплатит. В итоге некоторые нерадивые работники приукрашают фронт проблем или приписывают в счет услуги, которые на самом деле не нужны.

В итоге