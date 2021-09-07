Почему ходить "на дорожку" вредно для здоровья

Помните, как в детстве родители каждый раз перед выходом из дома говорили сходить в туалет "на дорожку"? Однако врачи утверждают, что нет ничего хорошего в пустом мочевом пузыре, а частые походы в туалет могут обернуться серьезными последствиями. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Дело в том, что если часто ходить в туалет без нужды для этого, мочевой пузырь привыкает к этому, и человек начинает реже чувствовать естественную потребность сам. И, как следствие, мочевой пузырь начинает хуже удерживать мочу.

По словам медиков, если вы ходите в туалет примерно каждые 30 минут, то это можно исправить несколькими способами. Когда вам захочется — сделайте паузу, а затем несколько быстрых сокращений тазового дна (упражнение Кегеля), это должно сдержать позыв. Далее, важно не ограничивать себя в воде, поскольку, чем ее меньше, тем более концентрированной становится моча. А это раздражает мочевой пузырь, из-за чего хочется ходить в туалет чаще. Но при этом старайтесь пить меньше напитков, которые раздражают мочевой пузырь, а именно кофе, алкоголь, концентрированные соки и газировку.