Заболевания, о которых вы вряд ли слышали

Большая часть из них не поддается лечению.

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Современная медицина способна справиться практически с любой болезнью, однако существуют заболевания, которые настолько редкие, что наука пока еще не нашла способы, которые могли бы эффективно бороться с развитием подобных заболеваний. Мы собрали самые необычные болезни, о которых вы, возможно, никогда не слышали.

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Аллергия на воду

Крайне редкое состояние. Симптомами аквагенной аллергии служат ярко-красные пятна на коже, появляющиеся при любом контакте с водой. Даже простое умывание может привести к серьезным отекам и покраснениям, которые не проходят несколько часов. Чаще всего с подобной аллергией сталкиваются женщины в период полового созревания. К счастью, вероятность оказаться в числе аквагенных аллергиков невероятно мала — на данный момент известно всего 50 случаев.

Порфирия

Больных порфирией называют в народе «вампирами», а все потому, что часть гемоглобина в крови больного порфирией становится токсичной, из-за чего кожа приобретает неестественный коричневый оттенок при любом контакте с ультрафиолетом. Кожа может покрываться язвами и даже разрываться. Чем больше времени человек проведет в темном помещении, тем быстрее уйдут неприятные ощущения. К сожалению, порфирия на данный момент неизлечима.

Синдром Алисы в Стране чудес

Довольно необычное расстройство, которое почти не влияет на качество жизни, однако в некоторых ситуациях может стать опасным для больного. Дело в том, что человеку с синдромом Алисы трудно оценить пространство вокруг себя — некоторые предметы, и его тело, в том числе, предстают в искаженном виде, причем какие-то объекты меняют не только размеры, но и форму. Обострение подобного состояния может быть опасным на оживленной улице, где есть вероятность попасть под машину или не рассчитать расстояние на ж/д платформе.

Трихотилломания