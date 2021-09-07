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Способы снижения болей при артрозе

Passion.ru
1 час назад

Для облегчения проявлений артроза не подходят таблетки, не стоит надеяться и на народную медицину и новомодные тейпы. В борьбе с болезнью подходят лишь комплексный подход и двигательная реабилитация. Об этом рассказал врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением ГБУ ГП 180 ДЗМ Алексей Цапко. По его словам, существует ряд профилактических мер, способствующих уменьшению боли, снятию отека, воспаления и возврату к физически активному образу жизни.

Способы снижения болей при артрозе
Фото: Passion.ruPassion.ru

В первую очередь при беспокойстве суставов необходимо исключить варианты самолечения и обратиться к специалисту.

«Он же поможет пациенту подобрать симптоматическое лечение, которое снимет боль и воспаление в проблемном суставе. Без этого о двигательной реабилитации не может быть и речи»,

— рассказал Алексей Цапко в беседе с Аif.ru.

Кроме того, избавление от лишнего веса значительно облегчит работу опорно-двигательной системы.

Уменьшить нагрузку на суставы поможет и правильно подобранная ортопедическая обувь, а также занятия ЛФК (лечебной физкультурой), в программу которых желательно включить разные виды аэробных, силовых и нагрузок на выносливость. Кроме того, врач отмечает эффективность занятий в воде (плавание или аквааэробика).

Купировать симптомы позволяет физиотерапия, которую важно проводить исключительно у специалиста. В курс процедур входят криотерапия, лазерная терапия и ультразвук. Облегчить боли при артрозе помогут также сульфатные грязи.

Болезни и лекарства,
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