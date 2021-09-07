В каких случаях нельзя игнорировать боль в животе

Зачастую люди привыкли заглушать боли в животе обезболивающими таблетками, а не выяснять причины недуга. В большинстве своем нет поводов для беспокойства, но в некоторых случаях боли в животе могут сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма, особенно если они сопровождаются появлением определенных симптомов. Какой дискомфорт нельзя игнорировать сообщают в медицинском издании «Медик Форум».

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Боли в животе, сопровождаемые кровью в стуле, могут указывать на язву желудка, гастроэнтерит, язвенный колит и даже колоректальный рак. Причинами острой боли специалисты считают камни в почках, аппендицит, прободную язву, внематочная беременность у женщин, непроходимость кишечника.

Беспокойство в животе параллельно с общим плохим самочувствием, вроде тошноты, диареи возможно в случаях желудочной инфекции, раздраженного кишечника, проблем с желчным пузырем или связано с аппендицитом. Кроме того, признаком рака, панкреатита, болезни Крона или колита может быть резкая потеря веса совместно с болевыми ощущениями.

В свою очередь озноб и рост температуры указывает на воспалительный процесс, который возможно указывают на следующие заболевания: аппендицит, пищевое отравление, инфекцию желчного пузыря или органов малого таза у женщин и дивертикулит.