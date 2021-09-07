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Доступный способ снизить давление без лекарств

Passion.ru
1 час назад

Высокое кровяное давление смертельно опасное патологическое состояние для организма, которое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем возможно снизить показатели давления с помощью физических упражнений, также подходящих для профилактики гипертонии. Так, специалисты рекомендуют как аэробные, так и динамические упражнения, но лучше придерживаться низкоинтенсивных и кратковременных тренировок.

Доступный способ снизить давление без лекарств
Фото: Passion.ruPassion.ru

Согласно данным австралийских исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), подобные тренировки помогают снизить кровяное давление и для некоторых людей могут быть даже безопаснее.

«IRT (тренировка с изометрическим сопротивлением) — это эффективное по времени средство снижения кровяного давления, требующее всего 12 минут в день, два-три дня в неделю, чтобы показать свою эффективность»,

— сообщил старший автор исследования, доктор Мэтью Джонс.

Кроме того, помимо тренировок необходимо придерживаться принципов правильного и сбалансированного питания. По данным NHS, соблюдение диеты с низким содержанием жира и повышенным количеством клетчатки помогает снизить кровяное давление. В рацион можно добавить цельнозерновой рис и хлеб, макароны, а также большое количество фруктов и овощей. При этом стоит есть небольшими порциями около пяти раз в день.

Болезни и лекарства,Мэтью Джонс,
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