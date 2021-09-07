Доступный способ снизить давление без лекарств

Высокое кровяное давление смертельно опасное патологическое состояние для организма, которое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем возможно снизить показатели давления с помощью физических упражнений, также подходящих для профилактики гипертонии. Так, специалисты рекомендуют как аэробные, так и динамические упражнения, но лучше придерживаться низкоинтенсивных и кратковременных тренировок.

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Согласно данным австралийских исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), подобные тренировки помогают снизить кровяное давление и для некоторых людей могут быть даже безопаснее.

«IRT (тренировка с изометрическим сопротивлением) — это эффективное по времени средство снижения кровяного давления, требующее всего 12 минут в день, два-три дня в неделю, чтобы показать свою эффективность»,

— сообщил старший автор исследования, доктор Мэтью Джонс.