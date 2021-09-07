Россиянам назвали упражнения для восстановления легких

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени Владимирского, врач терапевт Алексей Никишенков рассказал, что сделать легкие устойчивыми к COVID-19 с помощью упражнений не получится. В интервью Пятому каналу он назвал упражнения, которые могут укрепить дыхательную систему или побыстрее восстановиться после болезни.

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По его словам, реабилитацию ускорит физическая активность.

«Это могут быть просто прогулки, ходьба, велосипедные прогулки, ролики. Все эти упражнения общеукрепляющие: укрепляют мышцы, улучшают кровоток и укрепляют дыхательные мышцы», — уточнил медик.

Он добавил, что занятия скандинавской ходьбой укрепят мышцы рук, ног, груди и спины. Кроме того, если при выполнении данного упражнения правильно дышать, укрепляется и дыхательная система, отметил Никишенков. Вместе с тем важную роль при легочной реабилитации играют питание и психоэмоциональная поддержка. Медик призвал переболевших соблюдать режим отдыха, заниматься лечебной физкультурой, а также делать дыхательную гимнастику.