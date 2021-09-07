Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Россиянам назвали помогающие восстановить легкие после пневмонии упражнения

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени Владимирского, врач терапевт Алексей Никишенков рассказал, что сделать легкие устойчивыми к COVID-19 с помощью упражнений не получится. В интервью Пятому каналу он назвал упражнения, которые могут укрепить дыхательную систему или побыстрее восстановиться после болезни.

Россиянам назвали упражнения для восстановления легких
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

По его словам, реабилитацию ускорит физическая активность.

«Это могут быть просто прогулки, ходьба, велосипедные прогулки, ролики. Все эти упражнения общеукрепляющие: укрепляют мышцы, улучшают кровоток и укрепляют дыхательные мышцы», — уточнил медик.

Он добавил, что занятия скандинавской ходьбой укрепят мышцы рук, ног, груди и спины. Кроме того, если при выполнении данного упражнения правильно дышать, укрепляется и дыхательная система, отметил Никишенков. Вместе с тем важную роль при легочной реабилитации играют питание и психоэмоциональная поддержка. Медик призвал переболевших соблюдать режим отдыха, заниматься лечебной физкультурой, а также делать дыхательную гимнастику.

Ранее врач-нутригенетик Андрей Золотарев рассказал, в каких случаях витамины могут помочь более быстрому восстановлению после коронавируса. По его утверждению, людям, у которых был дефицит витаминов до начала болезни, необходимо принимать их во время реабилитации для восстановления.

Болезни и лекарства,Андрей Золотарев,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители