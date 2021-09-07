Россиянам назвали способы быстро вылечить кашель

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев в беседе с радио Sputnik назвал способы быстро вылечить кашель.

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Специалист отметил, что кашель — это реакция организма на инфекцию, которая может сохраняться даже после выздоровления. Он посоветовал принимать противовирусные, противомикробные средства.

«Также помогут противовоспалительные препараты, врач может назначить и гормональные препараты — кратковременно, в течение двух-трех дней», — подчеркнул он.

По словам врача, в зависимости от тяжести заболевания кашель может продолжаться достаточно долго. Чтобы он прошел быстрее, можно использовать дополнительные средства, помимо необходимых лекарств.

Пурясев отметил, что очень эффективен в борьбе с кашлем любой нутряной жир. Он порекомендовал применять барсучий, гусиный, собачий, медвежий и лисий жир. «Легкие, помимо того, что снабжают нас кислородом, — это "печка" нашего организма. Как только вы съели кусок сала или выпили жир, он начинает "разогревать" легкие», — пояснил он. Также ускорить выздоровление могут горчичники, добавил он.