Врачи назвали способ снизить давление без лекарств

Американские врачи из клиники Mayo назвали простой способ снизить давление без лекарств. Об этом сообщает Daily Express.

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Отмечается, что низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Специалисты посоветовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут. «Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения», — объяснили медики.

Специалисты уточнили, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, поскольку у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.