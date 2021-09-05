Стыдно спросить: почему моча пахнет табаком

Неприятный запах мочи сигнализирует о переменах в питании, инфекциях мочеполовой системы или иных заболеваниях. «Рамблер» приводит самые частые причины, по которым от запаха мочи воротит нос. Помните, что окончательный диагноз может поставить только врач.

Обезвоживание

Запах мочи зависит от концентрации «отходов», которые выделяют почки. Чем больше вы пьете воды, тем более разбавленная моча: запах становится еле уловимым, а цвет — прозрачным. При недостатке жидкости в организме почки концентрат остатков жизнедеятельности, которые резко пахнут. Такая моча также отличается темным цветов. Некоторые отмечают, что ее запах похож на табачный или аммиачный.

Коронавирус

Возможно, с самой мочой все в порядке — дело в обонянии. Один из ярких симптомов коронавирусной инфекции — изменение восприятия привычных запахов (например, любимые духи отдают горечью). Часть пациентов жалуется на то, что их везде преследует один странный запах: табака, горелого мяча или скисшего молока.

Болезни мочевыделительной системы

Один только резкий запах редко сигнализирует о серьезных нарушениях. Если мочеиспускание сопровождается болью, резью, становится частым, поднимается температура — это знак, что пора идти к урологу или нефрологу. Причины могут быть разными — от цистита до камней в почках.

Диета