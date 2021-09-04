"Посинела, тело скрючилось, изо рта пошла пена"

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эпилепсией страдают около 50 миллионов человек во всем мире. Для заболевания характерны повторяющиеся припадки — непроизвольные судороги в какой-то одной части тела (парциальные), либо по всему телу (генерализованные).

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Читательница "Рамблера" рассказала, как однажды стала свидетельницей эпилептического приступа в одном из московских кафе:

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"Мы сидели с подругами в кофейне. Рядом с нами фотографировались две сестры. Внезапно одна из них упала на пол, и у нее начался приступ эпилепсии. Меньше, чем за минуту она вся посинела, тело скрючилось, а изо рта пошла пена. По словам сестры, у девушки не было приступов больше семи лет. Люди в кафе сидели ошарашенные и не знали, чем помочь. Повезло, что рядом оказалась молодая девушка-студентка медицинского университета, которая оказала первую помощь, пока ехала скорая".

До 70 процентов людей с эпилепсией могут жить без приступов много лет, но никто не знает, в какой момент у больного начнутся судороги и где. Мы попросили Надежду Кваскову, доктора-эпилептолога Центра эпилептологии и неврологии имени Казаряна, составить пошаговую инструкцию, что делать, если у кого-то рядом случился приступ эпилепсии.

1. Положить пациента на пол или постель.

Это необходимо, чтобы избежать падения и травматизации.

2️. Повернуть пациента на бок и удерживать в данном положении.

Если возникнет рвота или обильное слюноотделение, это убережет от вдыхания жидкостей.

3️. Не пытаться чем-то открыть рот.

Очень важно не пытаться разжать зубы больному и ничего не класть ему в рот.

К сожалению, в нашей стране есть заблуждение, что необходимо обязательно положить больному в рот ложку или палец, чтобы он не задохнулся и не съел свой язык. Но большинство людей вдыхает воздух через нос, а проглотить свой язык физически невозможно.

А вот чтобы избежать "заваливания" языка, нужно положить пациента на бок. Попытки положить пациенту что-то твердое в полость рта приведут к тому, что впоследствии у больного повредятся зубы, и ему придется лечиться у хирурга.

4️. Вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

5️. Детально описать врачу кинематику приступа.

Например, был ли насильственный поворот головы, или рука совершала стереотипные движения. Обязательно сообщить, сколько длится приступ. Обычно они протекают не больше нескольких минут, но когда мы их видим, складываете ощущение, что это длится вечность.

Важно отличать приступ, например, от состояний спутанного сознания. Во время приступа мы видим различные двигательные феномены: подергивание, необычную установку кистей, стоп и так далее. В постприступном сне человек может громко дышать, терять сознание, но это уже не приступ.