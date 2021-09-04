Что стало с первым больным СПИДом в СССР

Впервые сообщения о новом страшном заболевании СПИД-е появились в 1981 году в США. Однако в СССР подобный диагноз был поставлен больному только в 1987 году. Но и он, как оказалось, мог быть не первым.

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СПИД в СССР

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Поначалу СПИД в СССР считали исключительно западным заболеванием, который славился процветающей проституцией и наркоманией. В связи с тем, что официально в Советском Союзе не было ни того, ни другого, нашим согражданам не о чем было волноваться. Несмотря на заверения специалистов, к 1988 году в СССР уже было зафиксировано более 30 случаев СПИД-а.В последующие годы эта цифра неуклонно росла. Так, согласно статистике, в 1995 году было зарегистрировано 203 больных СПИД-ом, в 1996 – более 1,5 тысяч, в 1997-98 годах – около 8-ми тысяч, в 1999 году – около 20-ти тысяч.

Первый диагноз

Первый больной с диагнозом СПИД появился в СССР в 1987 году. Однако, судя по его истории болезни, описанной в журнале «Терапевтический архив», попал он в больницу еще в 1982 году. Звали пациента Владимир. Ему было 32 года. Владимир работал переводчиком в Танзании, где он вступал в интимные связи с местными жителями. По причине плохого самочувствия Владимир вынужден был вернуться на родину. Больной жаловался на слабость, жидкий стул, бессонницу и повышенную температуру тела. В ходе обследования пациенту поставили 3 диагноза: сначала дизентерия, потом брюшной тиф, а в заключении – болезнь Крона. Но лечение дало свои плоды, и в апреле 1983 года Владимира выписали.Через 4 года он снова попал в больницу в более худшем состоянии, чем прежде. Владимир мучился от болей в животе. К тому же его беспокоили красные пятна на теле. 26 февраля 1987 года в СССР был сделан первый анализ на ВИЧ-инфекцию. Его результат поверг медиков в шок: у Владимира был СПИД. К тому времени больной успел заразить еще несколько человек. Он умер летом 1991 года.

Посмертное первенство