От невралгии до кариеса: почему стреляет в ухе

Ушная боль – одна из самых нестерпимых, особенно, если она стреляющая. Зачастую она лишает сна, не дает нормально есть, провоцирует появление сильной головной боли. И, конечно, шанс, что ушная боль пройдет самостоятельно, крайне мал. Поэтому необходимо оперативно выявить причину патологии. "Рамблер" расскажет, почему стреляет в ушах.

Начинающийся отит

Как правило, инфекционное заболевание под названием отит всегда сопровождается стреляющей болью. Эта болезнь крайне опасна, поэтому важно своевременно обратиться к врачу для постановки диагноза. В противном случае велик риск потери слуха.

Кариес, зубной абсцесс и воспаление десен

Заболевания полости рта признаны одной из самых распространенных причин появления ушных болей. Все дело в том, что нервные окончания в голове тесно связаны друг с другом. Поэтому боль, ощущаемая в одной области (например, в воспаленном зубном корне), нередко проецируется в другую область.

Ушная пробка

Наличие серной пробки или постороннего предмета в слуховом проходе может стать причиной создания повышенного давления на барабанную перепонку. За счет этого и появляется стреляющая боль, которую фиксируют окружающие среднее и внутреннее ухо нервные окончания.

Болезни носа

Ринит – самое часто встречающееся заболевание носа. Но помимо него также есть фарингит, тонзиллит, гайморит и

синусит, которые тоже могут спровоцировать появление боли в ушах. Причина кроется в тесной взаимосвязи нервных окончаний.

Невралгия

Переохлаждение нередко чревато поражением лицевого или языкоглоточного нерва, которые, в свою очередь, тесно связаны с евстахиевой трубы и барабанной полостью. Именно поэтому при возникновении проблем с вышеупомянутыми нервами, появляются стреляющие боли в ушах.

Акустическая травма