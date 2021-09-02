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​​Пять советов: как разбудить ленивый кишечник

Катерина Саломе
2 часа назад

Ленивым кишечник становится, когда появляется задержка опорожнения и ослабление его перистальтики. Это паталогическое состояние, игнорировать которое опасное. Синдром ленивого кишечника — патологическое состояние, которое может привести к хроническим запорам и повреждению слизистой прямой кишки. Чтобы этого не произошло, важно вовремя разбудить кишечник. О том, как это сделать, расскажет «Рамблер».

​​Пять советов: как разбудить ленивый кишечник
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Прежде всего, стоит разобраться в том, какие факторы влияют на развитие синдрома. Среди них можно выделить следующие:
  • прием лекарств, с высоким содержанием магния и калия,
  • несбалансированное питание, переизбыток вредной пищи в рационе, диеты,
  • несоблюдение водного баланса в организме,
  • невозможность своевременного опорожнения,
  • отсутсвие регулярных физических нагрузок,
  • стресс,
  • заболевания и операции в области кишечника.
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У ленивого кишечника, как и у любого другого синдрома, есть своя симптоматика, которая при продолжительном проявлении является веским поводом для обращения к специалисту. Если внимательно следить за своим состоянием, то вычислить недуг можно на этапе зарождения. К симптомам относятся:
  • вздутие и тяжесть в животе,
  • задержка стула,
  • сухость во рту, горький или металлический привкус, неприятный запах,
  • кожные высыпания,
  • снижение аппетита,
  • слабость и вялость,
  • чрезмерная раздражительность.
Конечно, самый верный способ разбудить кишечник - обратиться за помощью к врачу, который сначала разберется в причинах появления синдрома, а потом назначит комплексное лечение. Но тем не менее, если постараться, то можно попробовать помочь себе самостоятельно. Итак, пять способов разбудить ленивый кишечник:
  • Сделать ежедневный рацион сбалансированным и здоровым. Нужно отказаться от сахара, жирной и жаренной пищи, хлебобулочных изделий и кофе. А вместо на ежедневной основе употреблять в пищу овощи и фрукты, которые помогут обогатить организм клетчаткой;
  • Соблюдать водный баланс. Ежедневно необходимо выпивать минимум два литра воды. Зачастую именно чувство жажды мы путаем с чувством голода и вместо того, чтобы дать организму жидкость, мы пичкаем его булками. Не надо так!
  • Есть медленно, тщательно жуя. Живя в быстром ритме, мы зачастую едим на бегу. Но эта модель в корне неверна. Следует научить себя растягивать процесс приема пищи и перестать закидывать еду кусками;
  • Добавить физической активности. Спортивный образ жизни - залог здоровья. И речь здесь не идет об изможденных тренировках в спортзале, скорее, стоит начать с короткой разминки, растяжки или йоги;
  • Делать массаж живота. В идеале выполнять круговые движения руками или вакуум с утра перед приемом пищи. Это обеспечит легкое пробуждение и свободную работу кишечника.
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