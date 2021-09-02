​​Пять советов: как разбудить ленивый кишечник

Сделать ежедневный рацион сбалансированным и здоровым. Нужно отказаться от сахара, жирной и жаренной пищи, хлебобулочных изделий и кофе. А вместо на ежедневной основе употреблять в пищу овощи и фрукты, которые помогут обогатить организм клетчаткой;

Соблюдать водный баланс. Ежедневно необходимо выпивать минимум два литра воды. Зачастую именно чувство жажды мы путаем с чувством голода и вместо того, чтобы дать организму жидкость, мы пичкаем его булками. Не надо так!

Есть медленно, тщательно жуя. Живя в быстром ритме, мы зачастую едим на бегу. Но эта модель в корне неверна. Следует научить себя растягивать процесс приема пищи и перестать закидывать еду кусками;

Добавить физической активности. Спортивный образ жизни - залог здоровья. И речь здесь не идет об изможденных тренировках в спортзале, скорее, стоит начать с короткой разминки, растяжки или йоги;

Делать массаж живота. В идеале выполнять круговые движения руками или вакуум с утра перед приемом пищи. Это обеспечит легкое пробуждение и свободную работу кишечника.

Конечно, самый верный способ разбудить кишечник - обратиться за помощью к врачу, который сначала разберется в причинах появления синдрома, а потом назначит комплексное лечение. Но тем не менее, если постараться, то можно попробовать помочь себе самостоятельно. Итак, пять способов разбудить ленивый кишечник: