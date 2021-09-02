Неочевидные недомогания, указывающие на болезни почек

Как сообщает издание «Медик форум», многие люди живут с заболеванием почек и не знают о патологии, во многом потому, что списывают соответствующую симптоматику на прочие недомогания. Например, проблемы со сном считаются одним из явлений, сопутствующих болезни почек. Орган выполняет фильтрующую функцию, с нарушением которой в крови повышается уровень токсинов, что негативно влияет на качество сна, также встречаются случаи апноэ.

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Сухость и зуд кожи может свидетельствовать о нарушениях в работе почек, а именно случаях, когда перестают обеспечивать надлежащий баланс минералов и питательных веществ в крови. Также из-за дисбаланса жидкости и электролитов в организме могут возникать также мышечные спазмы и судороги, которые связаны с повреждением нервов и проблемами кровотока, либо с нехваткой кальция и фосфора в организме. Плохой аппетит и потеря веса – это тоже возможные симптомы почечной болезни.

Периорбитальный отек, который распространяется как на один, так и на два глаза, считается еще одним признаком патологии и объясняется утечкой с мочой большого количества белка. Плюс к этому дисфункция почек вызывает отечность ног, а иногда и рук. Как известно, почки производят мочу, потому нарушение работы органа затронет и мочевыделительную систему, возможно учащение позывов.