Обнаружена новая опасность приема антибиотиков

Исследователи из Швеции обнаружили, что прием антибиотиков повышает риск развития у человека колоректального рака в течение следующих пяти–десяти лет. Новая работа ученых опубликована в The Journal of the National Cancer Institute.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Исследователи из Университета Умео изучили данные о состоянии здоровья 40 тысяч шведов с раком толстой и прямой кишки за период с 2010 по 2016 год. В контрольную группу вошли более чем 200 тысяч здоровых людей. Также исследователи проанализировали данные о потреблении людьми антибиотиков с 2005 по 2016 год.

Обнаружилось, что как у мужчин, так и у женщин, принимавших антибиотики на протяжении более чем шести месяцев, опасность развития опухоли в восходящей кишке — первой части толстой кишки, которой пища достигает по прохождении тонкой кишки — была выше на 17 процентов. При этом риск развития рака прямой кишки не повышался, а у женщин даже немного снижался.