О чем молчат солдаты: что такое синдром войны в заливе

Болезнь войны в Персидском заливе (или Синдром войны в заливе)— хроническое заболевание, поражающее ветеранов, вернувшихся с войны в Персидском заливе. «Рамблер» рассказывает о редком синдроме.

В ходе операций 1990–1991 гг. коалиция из 35 стран во главе с США и при поддержке СССР (единственной за Холодную войну) противостояла вторжению Ирака в Кувейт. Конфликт известен широким размахом в применении оружия и массовыми операциями с применением взрывов и точечного оружия.

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После возвращения на родину ветераны войны жаловались на широкий спектр симптомов, которые можно было списать на множество других заболеваний. У пациентов наблюдались усталость, мышечная боль, когнитивные проблемы, бессонница, сыпь и диарея.

Симптомы объединили в общий синдром, назвав его по имени военного конфликта. Причины заболевания не установлены до сих пор. Ученые изначально предполагали, что хронические боли были результатом посттравматического стрессового расстройства или травм, полученных в ходе операций. Исследования показывали, что ни то, ни другое не было причиной. ПТСР наблюдалось у ветеранов войны в заливе даже реже, чем у ветеранов других войн.

Из-за того, что многие годы причиной болезни считали стресс, ветеранам не оказывали должное лечение. В 2017 году группа исследователей опубликовала в журнале Scientific Reports статью, где приводила доказательства реальности заболевания:

«Мы обнаружили три набора молекул, которые стабильно производит мозг пациентов, страдающих от синдрома хронической усталости и двух форм "синдрома Персидского залива". Эта новость, несомненно, обрадует их носителей, которым часто говорят, что этих болезней не существует и что у них есть проблемы психического характера», — Джеймс Баранюк, Университет Джорджтауна, США.

Наиболее популярные теории возникновения болезни на данный момент — воздействие пестицидов, выбросы от пожара на нефтяной скважине и попадание в атмосферу отравляющего вещества зарина после разрушения оружейных складов.