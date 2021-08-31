Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

О чем молчат солдаты: что такое синдром войны в заливе

Дарья Амосова
21 час назад

Болезнь войны в Персидском заливе (или Синдром войны в заливе)— хроническое заболевание, поражающее ветеранов, вернувшихся с войны в Персидском заливе. «Рамблер» рассказывает о редком синдроме.

О чем молчат солдаты: что такое синдром войны в заливе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ходе операций 1990–1991 гг. коалиция из 35 стран во главе с США и при поддержке СССР (единственной за Холодную войну) противостояла вторжению Ирака в Кувейт. Конфликт известен широким размахом в применении оружия и массовыми операциями с применением взрывов и точечного оружия.

Видео дня

После возвращения на родину ветераны войны жаловались на широкий спектр симптомов, которые можно было списать на множество других заболеваний. У пациентов наблюдались усталость, мышечная боль, когнитивные проблемы, бессонница, сыпь и диарея.

Симптомы объединили в общий синдром, назвав его по имени военного конфликта. Причины заболевания не установлены до сих пор. Ученые изначально предполагали, что хронические боли были результатом посттравматического стрессового расстройства или травм, полученных в ходе операций. Исследования показывали, что ни то, ни другое не было причиной. ПТСР наблюдалось у ветеранов войны в заливе даже реже, чем у ветеранов других войн.

Из-за того, что многие годы причиной болезни считали стресс, ветеранам не оказывали должное лечение. В 2017 году группа исследователей опубликовала в журнале Scientific Reports статью, где приводила доказательства реальности заболевания:

«Мы обнаружили три набора молекул, которые стабильно производит мозг пациентов, страдающих от синдрома хронической усталости и двух форм "синдрома Персидского залива". Эта новость, несомненно, обрадует их носителей, которым часто говорят, что этих болезней не существует и что у них есть проблемы психического характера», — Джеймс Баранюк, Университет Джорджтауна, США.

Наиболее популярные теории возникновения болезни на данный момент — воздействие пестицидов, выбросы от пожара на нефтяной скважине и попадание в атмосферу отравляющего вещества зарина после разрушения оружейных складов.

Болезнь распространена среди трети прибывших с войны: о симптомах сообщали примерно 250 000 человек (общее число — 697 000). При этом состояние пациентов с каждым годом ухудшается: у них появляются новые хронические заболевания и функциональные нарушения. Согласно отчету 2013 года, симптомы синдрома наблюдались и у ветеранов войн в Ираке и Афганистане.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители