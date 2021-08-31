Осенью все будут болеть: как избежать ОРВИ

Вот-вот наступит осень, а вместе с ней сезон простуд. Врачи уже бьют тревогу, так как в этом году вместе с ОРВИ и гриппом, нас будет атаковать коронавирус, поэтому поддержка иммунитета — это буквально наша главная задача. "Рамблер" выяснил, как избежать ОРВИ.

ОРВИ— самая распространенная в мире группа заболеваний, которую распространяют пневмотропные вирусы и характеризующаяся воспалением органов дыхания. Вирусы эти передаются воздушно-капельным путем, то есть через рукопожатия, поцелуи, предметы обихода, постельные принадлежности и детские игрушки.

Здесь сразу стоит отметить, что превентивной мерой по предотвращению ОРВИ, а также других сезонных заболеваний будет использование масок и обработка рук с мылом. Даже если у человека еще нет явных симптомов простуды, он уже может быть разносчиком ОРВИ, поэтому в местах, где людей много, лучше оставаться в маске.

Эффективного противовирусного средства для лечения ОРВИ не существует, поэтому врачи советуют принимать жаропонижающие препараты, промывать нос и отхаркивающие препараты. А вот применение антибиотиков строго запрещено, так как оно не имеет смысла и нанесет больший вред организму.

Отличить вирусное заболевание от бактериального достоверно может только врач. Поэтому лучше не заниматься самолечением и при первых признаках ухудшений обратиться к врачу.

Общие превентивные правила по предотвращению сезонных болезней выглядят так: правильное питание, режим труда и отдыха, занятие спортом, поддержание чистоты дома и соблюдение правил гигиены.

Также важно следить за состоянием витаминов и минералов, так как дефициты железа и витамина D могут существенно повлиять на состояние вашего иммунитета. Не забывайте проводить чек-апы и поддерживать организм в наполненном состоянии.