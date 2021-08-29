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Всегда навеселе: как живут люди с синдромом автопивоварни

Катя Кобышева
3 часа назад

Некоторым людям не нужно пить, чтобы опьянеть, но везением это сложно назвать. «Рамблер» рассказывает, что такое синдром автопивоварни и как с ним справиться.

Всегда навеселе: что такое синдром автопивоварни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В норме человеческий организм вырабатывает незначительное количество этанола в результате некоторых метаболических реакций. Для человека это проходит незаметно. Но иногда система дает сбой, и этанола производится значительно столько, что возникают реальные симптомы опьянения.

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У синдрома пивоварни есть другое название — синдром ферментации кишечника. Чаще всего он развивается у людей с диабетом, ожирением и болезнью Крона, но иногда с ним сталкиваются и здоровые люди, например, после длительного приема антибиотиков. Сложность в том, что диагноз редко получается поставить сразу. Это редкое заболевание, к тому же врачи склонны не верить пациентам, утверждающим, что они не пьют. В результате время уходит, а люди продолжают страдать.

Что же при этом происходит? В кишечнике активно размножаются грибы Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, Candida glabrata, Candida albicans, Candida kefyr и бактерии Klebsiella pneumoniae и Enterococcus faecium. Повышенное производство этанола — печальный результат их деятельности.

Современная медицина предлагает лечить этот синдром с помощью диеты, системных противогрибковых препаратов и антибиотиков. В некоторых случаях пациентам рекомендуют пересадку кала. Этот метод лечения может быть эффективен, если не удается скорректировать состояние с помощью лекарств и питания.

Так, 47-летнему бельгийцу успешно провели фекальную трансплантацию. Донором стала его 22-летняя дочь. Своим опытом поделились врачи из Университетской больницы Гента, опубликовав статью в журнале Annals of Internal Medicine.

Пациент жаловался на постоянное состояние опьянения в течение нескольких месяцев. Когда диагноз был поставлен, ему провели терапию и назначили диету. Но этого оказалось недостаточно, понадобилось пересадить микробиоту кишечника, чтобы решить проблему. После пересадки врачи наблюдали за ним в течение полутора лет, рецидивов заболевания не было.

Пока это не самый популярный способ лечения, но врачи уверены, что публикация подобных статей привлечёт внимание к проблеме и поможет в ее решении.

Болезни и лекарства,
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