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Врач назвал опасные методы лечения простуды

Lenta.ru
2 часа назад

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik назвал опасные методы лечения простуды.

Врач назвал опасные методы лечения простуды
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Специалист отметил, что осеннюю простуду многие люди ошибочно считают заболеванием, которое не требует медицинской помощи. По его словам, некоторые «народные» методы могут существенно навредить. Одним из таких методов является поход в баню.

«В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья, и воспаление начинает проявляться еще сильнее»,

— сказал врач.

Также Зайцев добавил, что не стоит при простуде вставлять в ноздри ломтики лука или чеснока. По его словам, в момент простуды развивается отек слизистой оболочки.

«При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно еще сильнее спровоцирует воспаление и отек»,

— объяснил он.

Врач добавил, что лук и чеснок могут также спровоцировать ожог слизистой.

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,ИА Sputnik,
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