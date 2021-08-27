Три болезни, о которых люди успели забыть

За всю историю человечества болезней и эпидемий было так много, что о части мы просто не знаем. Пандемия коронавируса 2020-2021 наверняка войдет в программу медицинских и исторических учебников. «Рамблер» рассказывает о трех болезнях, про которые мало кто помнит.

Эпидемия в «Национальном отеле»

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В 1857 году в самом большом и престижном отеле Вашингтона National Hotel произошла вспышка загадочной болезни. Симптомы — опухший язык, рвота, диарея, воспаление толстой кишки — длились месяцами и даже годами. Всего от болезни скончалось около 40 человек, пострадало 400, включая 15-го президента США Джеймса Бьюкенена. Причины эпидемии долго оставались загадкой. Одни исследователи грешили на плохую вентиляцию и средства для отравления крыс, другие строили конспирологические теории. Мол, так расчетливые республиканцы расправлялись с демократами, которые любили останавливаться в отеле. Современные ученые предполагают, что посетители страдали от дизентерии, вспышка которой возникла после поломки канализационной системы. В 1942 году гостиницу снесли.

Лихорадка Зика

Острое инфекционное заболевание передается через укус комаров-носителей. Впервые вирус выявили в 1952 году и по сей день регистрируют единичные случаи заражения. Большинство заразившихся проживает в континентальной и островной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе. Комары-переносчики не выживают в европейском климате: насекомым нужна температура выше 25С и постоянная влажность. Впрочем, единичные случаи заражения наблюдались у туристов из Швеции, Дании и США. Симптомы лихорадки — повышение температуры, головная боль, мелкая пятнисто-бугорковая сыпь, красные глаза, боль в мышцах. К счастью, смертность болезни нулевая, однако осложнения затрагивают нервную систему.

Взрывающиеся зубы