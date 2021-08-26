Как подготовиться к сезону гриппа и простуды

Ежегодно от гриппа во всем мире умирают тысячи людей. Однако, если соблюдать некоторые правила, можно многократно снизить риск заболевания. "Рамблер" узнал у врача-терапевта w.clinic Арины Жегалиной, что влияет на иммунитет и как подготовить организм к сезону гриппа и простуд.

Первое, что необходимо понимать, по словам медика, — это то, что в настоящее время не существует ни одного лекарственного препарата, который на самом деле поднимает иммунитет.

Видео дня

"Все лозунги, которые льются на нас со стороны фармкомпаний, это только маркетинговый ход", — заявила врач-терапевт.

Что же делать? Рекомендации всем известные, но именно их соблюдение помогает организму защищаться от вирусов.

Высыпаться

Один из главных факторов, влияющих на состояние иммунитета, — это сон. Его отсутствие напрямую влияет на то, как часто человек болеет.

"Когда человек хронически не высыпается, это ухудшает иммунитет, и люди становятся восприимчивы к различным заболеваниям", — рассказала Арина Жегалина.

Избегать переохлаждения

Сильное переохлаждение — стресс для неподготовленного организма, который снижает его защитные функции. Если люди не натренированы, не занимаются закаливанием, иммунные клетки хуже двигаются в тканях, хуже реагируют на инфекционных агентов и не могут с ними бороться.

Питаться сбалансированно

Вместо того, чтобы употреблять различные БАДы и пищевые добавки, врач порекомендовала наладить свое питание. Оно должно быть здоровым и сбалансированным:

"Лучше есть больше овощей и фруктов. Ни одни поливитамины не заменят вам сбалансированного питания, которое содержит 400 граммов овощей и фруктов".

Заниматься спортом

Регулярные физические нагрузки также стимулируют иммунную систему.

"Считается, что нужно не менее 150-180 минут уделять умеренной физической активности. Все это обычные правила ЗОЖа", — отметила медик.

Проверить организм

Ежегодный чекап — обязательный пункт в жизни любого человека, заботящегося о своем здоровье. Перед сезоном простуд терапевт посоветовала сдать анализы, чтобы избежать дефицитов: