Как подготовиться к сезону гриппа и простуды

Ежегодно от гриппа во всем мире умирают тысячи людей. Однако, если соблюдать некоторые правила, можно многократно снизить риск заболевания. "Рамблер" узнал у врача-терапевта w.clinic Арины Жегалиной, что влияет на иммунитет и как подготовить организм к сезону гриппа и простуд.
Первое, что необходимо понимать, по словам медика, — это то, что в настоящее время не существует ни одного лекарственного препарата, который на самом деле поднимает иммунитет.
"Все лозунги, которые льются на нас со стороны фармкомпаний, это только маркетинговый ход", — заявила врач-терапевт.
Что же делать? Рекомендации всем известные, но именно их соблюдение помогает организму защищаться от вирусов.
Один из главных факторов, влияющих на состояние иммунитета, — это сон. Его отсутствие напрямую влияет на то, как часто человек болеет.
"Когда человек хронически не высыпается, это ухудшает иммунитет, и люди становятся восприимчивы к различным заболеваниям", — рассказала Арина Жегалина.
Сильное переохлаждение — стресс для неподготовленного организма, который снижает его защитные функции. Если люди не натренированы, не занимаются закаливанием, иммунные клетки хуже двигаются в тканях, хуже реагируют на инфекционных агентов и не могут с ними бороться.
Вместо того, чтобы употреблять различные БАДы и пищевые добавки, врач порекомендовала наладить свое питание. Оно должно быть здоровым и сбалансированным:
"Лучше есть больше овощей и фруктов. Ни одни поливитамины не заменят вам сбалансированного питания, которое содержит 400 граммов овощей и фруктов".
Регулярные физические нагрузки также стимулируют иммунную систему.
"Считается, что нужно не менее 150-180 минут уделять умеренной физической активности. Все это обычные правила ЗОЖа", — отметила медик.
Ежегодный чекап — обязательный пункт в жизни любого человека, заботящегося о своем здоровье. Перед сезоном простуд терапевт посоветовала сдать анализы, чтобы избежать дефицитов:
"Если у человека, например, снижен уровень витамина D или железа, иммунитет страдает. В таком случае недостаток витаминов нужно корректировать и принимать соответствующие препараты".