Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Пять болезней, при которых сильно чешется нос

Мира Маркина
2 часа назад

Навязчивое состояние, при котором сильно чешется и зудит нос, доставляет много проблем. Иногда нестерпимые ощущения указывают на серьезные заболевания. «Рамблер» рассказывает, почему сильно чешется нос.

Пять болезней, при которых сильно чешется нос
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Аллергия

Технически это не болезнь, но все равно неприятно. В носовую полость постоянно проникают мелкие частицы: пыль, пыльца, шерсть, пух, духи. Они и провоцируют резкое желание почесать нос как можно сильней. Кроме того, единичную реакцию вызывают резкие запахи, такие как бытовая химия и острый перец. Аллергию можно выявить с помощью специального теста или посмотреть на условия, при которых она возникает. Например, у многих нос чешется только весной или только при посещении квартир, где живут коты.

Вирусные заболевания

Зуд в носу сигнализирует о ранней стадии простуды, гриппа, коронавируса. Первые пару дней зуд будет единственным признаком болезни. Далее он дополнится першением и болью в горле, насморком и заложенным носом.

Хронический или инфекционный ринит

Это воспалительное заболевание слизистой оболочки носа, которое провоцируют патогенные микроорганизмы, вирусы и микробы. При заболевании наблюдается жжение, утолщение или истончение слизистой, появление корочек, неприятный запах, храп.

Микоз

Грибковое поражение носовой полости — штука неприятная. Болезнь сопровождают неприятный запах из носа, творожные и гнойные выделения из ноздрей.

Демодекоз

Заболевание провоцирует клещ-железница (Demodex), живущий под кожей. Симптомы — угри и сыпь на коже, покраснения и зуд в глазах.

Другие причины

  • Эндокринные изменения
  • Беременность
  • Сухой воздух в помещении
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители