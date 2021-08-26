Пять болезней, при которых сильно чешется нос

Навязчивое состояние, при котором сильно чешется и зудит нос, доставляет много проблем. Иногда нестерпимые ощущения указывают на серьезные заболевания. «Рамблер» рассказывает, почему сильно чешется нос.
Технически это не болезнь, но все равно неприятно. В носовую полость постоянно проникают мелкие частицы: пыль, пыльца, шерсть, пух, духи. Они и провоцируют резкое желание почесать нос как можно сильней. Кроме того, единичную реакцию вызывают резкие запахи, такие как бытовая химия и острый перец. Аллергию можно выявить с помощью специального теста или посмотреть на условия, при которых она возникает. Например, у многих нос чешется только весной или только при посещении квартир, где живут коты.
Зуд в носу сигнализирует о ранней стадии простуды, гриппа, коронавируса. Первые пару дней зуд будет единственным признаком болезни. Далее он дополнится першением и болью в горле, насморком и заложенным носом.
Это воспалительное заболевание слизистой оболочки носа, которое провоцируют патогенные микроорганизмы, вирусы и микробы. При заболевании наблюдается жжение, утолщение или истончение слизистой, появление корочек, неприятный запах, храп.
Грибковое поражение носовой полости — штука неприятная. Болезнь сопровождают неприятный запах из носа, творожные и гнойные выделения из ноздрей.
Заболевание провоцирует клещ-железница (Demodex), живущий под кожей. Симптомы — угри и сыпь на коже, покраснения и зуд в глазах.