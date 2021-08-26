Пять болезней, при которых сильно чешется нос

Аллергия

Технически это не болезнь, но все равно неприятно. В носовую полость постоянно проникают мелкие частицы: пыль, пыльца, шерсть, пух, духи. Они и провоцируют резкое желание почесать нос как можно сильней. Кроме того, единичную реакцию вызывают резкие запахи, такие как бытовая химия и острый перец. Аллергию можно выявить с помощью специального теста или посмотреть на условия, при которых она возникает. Например, у многих нос чешется только весной или только при посещении квартир, где живут коты.