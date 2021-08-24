Пять реальных проблем со здоровьем, которые списывают на усталость

Усталость – это не диагноз, однако жалобы на нее у людей возникают очень часто. Многие не догадываются, что далеко не всегда дело в недостатке сна или плохом питании, иногда за усталостью скрываются реальные проблемы со здоровьем. «Рамблер» узнал об этом подробнее.
Зачастую люди уверены, что недостаток витаминов будет заметен физически – начнут выпадать волосы, портиться зубы и появится предобморочное состояние. О снижении уровня гемоглобина и ферритина часто говорит только анализ крови, а выражается этот недостаток в чрезмерной усталости. При недостатке железа организму не хватает кислорода, гипоксия приводит к сонливости, ощущения апатии и невозможности подняться с кровати.
От щитовидной железы зависит скорость метаболизма. Если она "замедляется", человеку трудно похудеть, он страдает от вялости, слабости, отсутствия мотивации или постоянно мерзнет. Причины чаще всего аутоиммунные, сопутствующие факторы которых дефицит питательных веществ (в частности, йода и селена). Без движения щитовидная железа не будет работать эффективно, поэтому организму необходимы любые нагрузки.
У большинства россиян диагностирован дефицит витамина D. В продуктах его содержится довольно мало, а солнце радует не часто. С точки зрения энергетических ресурсов организма ключевым моментом является участие витамина D в метаболизме кальция. Именно он поддерживает нормальный уровень энергии. Восполнять дефицит витамина D можно только под наблюдением врача, так как витамины могут быть токсичными в чрезмерных количествах.
От здоровья печени зависит работа всего организма. Например, печень, страдающая переедания, недосыпа, стресса и вредных привычек, будет тормозить работу всего организма.
Этот гормон должен оставаться в пределах возрастной нормы как у мужчин, так и у женщин. Часто его спад – это заслуга гиподинамии, недостатка мышечной массы, дефицитов магния, цинка, витамина D3, а также полезных аминоксилот. При низком уровне тестостерона человек набирает вес и испытывает слабость.