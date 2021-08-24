Пять реальных проблем со здоровьем, которые списывают на усталость

Усталость – это не диагноз, однако жалобы на нее у людей возникают очень часто. Многие не догадываются, что далеко не всегда дело в недостатке сна или плохом питании, иногда за усталостью скрываются реальные проблемы со здоровьем. «Рамблер» узнал об этом подробнее.

Дефицит железа

Зачастую люди уверены, что недостаток витаминов будет заметен физически – начнут выпадать волосы, портиться зубы и появится предобморочное состояние. О снижении уровня гемоглобина и ферритина часто говорит только анализ крови, а выражается этот недостаток в чрезмерной усталости. При недостатке железа организму не хватает кислорода, гипоксия приводит к сонливости, ощущения апатии и невозможности подняться с кровати.

Проблемы с щитовидной железой

От щитовидной железы зависит скорость метаболизма. Если она "замедляется", человеку трудно похудеть, он страдает от вялости, слабости, отсутствия мотивации или постоянно мерзнет. Причины чаще всего аутоиммунные, сопутствующие факторы которых дефицит питательных веществ (в частности, йода и селена). Без движения щитовидная железа не будет работать эффективно, поэтому организму необходимы любые нагрузки.

Дефицит витамина D

У большинства россиян диагностирован дефицит витамина D. В продуктах его содержится довольно мало, а солнце радует не часто. С точки зрения энергетических ресурсов организма ключевым моментом является участие витамина D в метаболизме кальция. Именно он поддерживает нормальный уровень энергии. Восполнять дефицит витамина D можно только под наблюдением врача, так как витамины могут быть токсичными в чрезмерных количествах.

Болезни печени

От здоровья печени зависит работа всего организма. Например, печень, страдающая переедания, недосыпа, стресса и вредных привычек, будет тормозить работу всего организма.

Низкий уровень тестостерона