На какие болезни указывает неожиданная зубная боль

Проснуться посреди ночи от резкой зубной боли не пожелаешь и врагу. Первое желание — немедленно записаться к стоматологу. Врачебная практика показывает, что зубная боль может быть симптомом разных болезней, лечить которые надо не только у стоматолога. «Рамблер» подсказывает, о каких процессах в организме сигнализирует боль в зубах.

Болезни, связанные с зубами

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Кариес (боль ноющая, фоновая);

Пульпит (боль острая);

Флюс (боль острая);

Травмы зубов (боль разного характера);

Заболевания десен (боль ноющая или стреляющая); При ноющей и стреляющей боли надо прежде всего исключить патологии области рта.

Болезни, не связанные с зубами

ОРВИ, гайморит и синусит. При этих болезнях воспаляются слизистые оболочки носовых пазух. Они начинают давить на верхнюю челюсть, а зубы начинают «ныть» и болеть.

Воспаление лицевых нервов. Тройничный нерв так называется, потому что его ветви обеспечивают чувствительность трех участков — глаз, верхней и нижней челюсти. После воспаления (например, переохлаждения) болят не только лоб и голова, но и зубы. Воспаление нервов может быть как самостоятельной проблемой, так и симптомом другого заболевания.

Хондроз и болезни шеи. У людей, ведущих сидячий образ жизни, голова долго находится в одном положении. Нервы зажимаются, и это может привести к неприятным ощущениям в зубах.

Гастрит и болезни ЖКТ с рефлюксом. Рефлюкс — непроизвольный выброс содержимого желудка в пищевод с примесью желудочного сока и желчи. Кислота вредит зубам, разрушает эмаль, приводит к фоновой боли и чувствительности зубов.

Новообразования в пазухах. Они также давят на челюсть, что неприятно отдает в зубы.

Слюннокаменная болезнь. Камень появляется в протоке слюнной железы, закупоривает слюнной проток. В результате возникает припухлость и зубная боль.

Боль, которую ошибочно принимают за зубную

Даже у пациентов со здоровыми зубами может возникнуть мнимая зубная боль. Посетить стоматолога все равно стоит, дабы исключить дополнительные патологии.

Мигрень и кластерная головная боль. Пульсирующие ощущения возникают чаще с той стороны, где болит голова.

Средний отит. При воспалениях уха боль отдает в зубные нервы. Кстати, бывает и наоборот, когда воспалены зубы, а болит ухо.