7 вопросов о суставах врачу ревматологу

Большое заблуждение, что болезни суставов встречаются исключительно у пожилых людей, они могут сделать жизнь невыносимой и превратить движения в испытания в любом возрасте. На вопросы о том, как распознать суставную боль, есть ли связь между болями в суставах и вакцинацией от COVID-19 отвечает эксперт телеканала "Доктор", врач-ревматолог Дарья Александровна Кусевич.

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Артрит, артроз, подагра, остеоартроз — звучит страшно, но кажется, что “повстречаться” с этими диагнозами и попасть на прием к ревматологу можно только в глубокой старости, так ли это?

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Есть мнение о том, что болезни суставов чаще встречаются в возрасте 60+, но это не так. Остеоартрит (остеоартроз, артроз) и воспалительные заболевания, такие как ревматоидный артрит и подагра дебютируют в 40-50 лет. Однако в последнее время активно изучаются вопросы раннего остеоартрита и ранних стадий системных ревматических заболеваний, так как боль в суставах может беспокоить в возрасте 20-30 лет. Основным фактором риска таких болей может быть наследственность. Пусковым моментом развития, например, ревматоидного артрита может стать инфекция или стрессовая ситуация. Для остеоартрита важен контроль веса, так как при его избыточном значении нагрузка на такие суставы, как тазобедренные, коленные и голеностопные возрастает многократно. Наличие спортивных или бытовых травм в области суставов также являются фактором риска возникновения болезни суставов. Большинство пациентов с подагрой – это люди, с избытком мочевой кислоты, которая в свою очередь появляется из-за нарушения ее всасывания или выведения, в силу генетической предрасположенности.

Какие симптомы говорят о наличии проблем с суставами?

Самый яркий симптом — это боль в области сустава. Если она сохраняется более 2 недель стоит обратиться для обследования к врачу. Классическим описанием воспаления в суставах является отек, который видно или есть ощущение отечности. Возможно покраснение кожи над суставом, повышение температуры локально над местом боли (боль может быть и при движении и в покое) и нарушение функции - сложность согнуть или разогнуть сустав.

Профилактика болезней суставов, что делать, как поддерживать их работоспособность и избежать проблем?

Контроль веса — важная составляющая управления болью в суставах. Потеря всего 10% от текущей массы тела уменьшает боли и частоту обострений. Какой-то одной рекомендованной диеты для суставов нет. По рекомендации ВОЗ при избыточном весе стоит обратить внимание на снижение количества потребляемого жира и углеводов, ограничить потребление соли менее 5 г в день, увеличить в рационе количество фруктов и овощей, по меньшей мере, 400 г (то есть пять порций) фруктов и овощей в день. Помимо правильного рациона, лечебная физкультура станет хорошей профилактикой. А вот при подагре важен контроль уровня мочевой кислоты и постоянный прием препаратов, которые помогают снижать его до целевого значения 360 мкмоль/л. Исключительно питанием контролировать это заболевание невозможно, но очень важно, так как на уровень мочевой кислоты оказывают влияние особенности питания (подслащенные напитки, красное мясо, бобовые, острые специи и маринады), прием алкоголя и применение некоторых лекарственных препаратов, например мочегонных. Знание об этих особенностях помогает избежать острых приступов боли и отека в суставах.

Даже молодые, ведущие активный образ жизни, люди жалуются на “скрип” и “хруст” в коленях, например, при спуске или подъеме по лестнице, о чем это говорит? Можно ли избавиться от зловещих “хруста” и “скрипа”?

“Хруст”, который не сопровождается болью, является физиологическим. То есть не требует лечения и не приводит к заболеваниям в суставах. Часто “хруст” и “скрип” это признаки нарушения оси конечности - смещения голени или бедра относительно друг друга, тогда эти звуки вызывает трение сухожилий. Стоит начать с консультации врача-ортопеда с подбором ортопедических стелек, рекомендациями по технике выполнения упражнений и обуви для занятий спортом. Укрепление мышц - важный момент для стабильности положения костей относительно друг друга и сохранения суставов здоровыми. Это может быть ходьба, силовые упражнения, особенно важными для коленных суставов являются упражнения для укрепления четырехглавой мышцы бедра (передняя поверхность бедра).

Следующая рекомендация - соблюдение питьевого режима до 1,5-2,5 л в сутки, особенно в жаркую погоду и при интенсивных физических нагрузках. Дело в том, что в синовиальной жидкости, которая смазывает поверхности суставов, есть два слоя — вязкий и жидкий. Последний представлен, в том числе, молекулами воды. Ориентироваться можно на чувство жажды, но оно далеко не всегда появляется даже при признаках обезвоживания.

Есть реальные случаи обострения боли в суставах через несколько дней-недель после введения компонентов вакцины от COVID-19? В чем связь, это побочный эффект? К какому врачу следует обратиться, какие анализы сдать, чтобы ситуация не усугубилась?

Мы еще собираем данные о возможных нежелательных реакциях после вакцинации. Из тех случаев, о которых знаю я и были детально изучены для отправки в EULAR COVAX - регистр Европейской противоревматической лиги, боли в суставах чаще появляются после первого этапа вакцинации и имеют непродолжительный характер, с самостоятельным разрешением в течение 12-24 часов. Обострения уже имеющихся болей, после введения и первого и второго компонента (у тех у кого было стабильное состояние перед вакцинацией), не отмечалось.

Поэтому настоятельно советую, если болят и опухают суставы, обратиться к врачу терапевту или врачу общей практики (ВОП) , выяснить причину боли, а также начать лечение в соответствии с этой диагнозом. Предварительно не стоит сдавать углубленные иммунологические анализы - достаточно общего анализа крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой, С-реактивного белка, чтобы понимать есть ли воспаление. Врач после осмотра и опроса формирует клиническое суждение, на основе которого нужны будут дополнительные исследования или нет, а также консультации узких специалистов - иммунолога, инфекциониста, ревматолога. У здоровых людей могут быть нормальные местные и общие реакции на вакцинацию. К местным относится боль и покраснение в месте укола, а к общим недомогание, повышение температуры тела и гриппоподобные реакции. При последних как раз характерна “ломота” в мышцах и боль в суставах, при нормальных реакциях эти симптомы проходят в течение нескольких дней.

В интернете много информации о том, что после 35 лет, вне зависимости от наличия проблем с суставами, необходимо принимать дополнительные витамины и средства содержащие вещества, входящие в состав хрящевой оболочки суставов? Так ли это?

БАДы - это рынок веществ, которые не проходят регистрацию как лекарственные препараты и к ним нет таких строгих требований исследования безопасности и эффективности. Говорить о том, что какие-либо добавки могут улучшить структуру сустава не приходится. При этом есть лекарственные препараты, которые содержат в составе хондроитин сульфат и кристаллическую форму глюкозамина сульфата, при остеоартрите (по рекомендациям ESCEO и Ассоциации ревматологов России) помогают замедлить разрушение суставов и уменьшить боль. Но даже такие “безобидные” препараты, как хондропротекторы и витамины, следует принимать только под контролем и по назначению врача.

Витамины следует принимать исключительно при выявленном дефиците конкретного из них и соответствующих этому дефициту жалобах, с последующим контролем по анализам.

Во всех рекомендациях первым пунктом: модифицировать все факторы риска, которые можно. Регулярные умеренные физические нагрузки, оптимизировать питание, следить за питьевым режимом, режимом сна и отдыха, своевременно лечить инфекции и учиться управлять стрессом, вот и все рекомендации тем у кого ничего не болит, но уже 35.

Российские и иностранные курорты предлагают большое количество оздоровительных центров и санаториев именно для лечения суставов, действенный ли это способ? Какое минимальное время необходимо провести в санатории, если это помогает?