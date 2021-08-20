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Что говорит состояние ногтей о здоровье организма

Стелла Шмель
4 часа назад

Ногти могут рассказать много о состоянии человеческого организма в данный момент. На ногтях, равно как и на волосах и зубах, в первую очередь отражаются любые внутренние изменения. И если ваши ногти выглядят не лучшим образом, подумайте, возможно это дополнительный повод сходить на обследование к специалисту.

Например, желтый цвет ногтей может указывать на развитие псориаза, потемнение ногтевой пластины не вследствие удара может указывать на наличие серьезных заболеваний, а белые пятна сигнализируют о нехватке в организме цинка или кальция.

Смотрите видео и узнайте, что состояние ваших ногтей может рассказать о здоровье организма.

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