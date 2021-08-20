Что говорит состояние ногтей о здоровье организма

Ногти могут рассказать много о состоянии человеческого организма в данный момент. На ногтях, равно как и на волосах и зубах, в первую очередь отражаются любые внутренние изменения. И если ваши ногти выглядят не лучшим образом, подумайте, возможно это дополнительный повод сходить на обследование к специалисту.
Например, желтый цвет ногтей может указывать на развитие псориаза, потемнение ногтевой пластины не вследствие удара может указывать на наличие серьезных заболеваний, а белые пятна сигнализируют о нехватке в организме цинка или кальция.
Смотрите видео и узнайте, что состояние ваших ногтей может рассказать о здоровье организма.
Ранее "Рамблер" писал про шесть продуктов, которые плохо влияют на почки.