Можно ли здоровому человеку пить антидепрессанты

В России антидепрессанты продаются строго по рецепту, однако люди находят способ достать лекарства через знакомых или онлайн-барахолки. Причины разные: кто-то не может справиться с тяжелыми чувствами, кто-то хочет избавиться от сезонной апатии или стресса. «Рамблер» рассказывает, почему не стоит пить антидепрессанты без рецепта и почему опасно считать лекарство «таблеткой для счастья».
На вопрос «что будет, если здоровый человек выпьет антидепрессанты» отвечает врач-психиатр, психотерапевт, Шемякина Софья.
«Если здоровый человек примет антидепрессант, таблетка не принесет ему никаких изменений. Разве что может возникнуть побочный эффект. Например, вялость, слабость, нарушение стула или позывы к дефекации. Может возникнуть сонливость или растревоженное состояние».
Антидепрессанты нужны не для поднятия настроения, как принято считать, а чтобы вернуть состояние до нормы, хотя бы до «нуля». Так человек сам сможет вставать с кровати по утрам и продолжать работать, восстановится аппетит. До середины планки человек будет добираться при помощи тех же таблеток и психотерапии.
Лекарства для нормализации состояния не могут повысить состояние человеку, у которого оно и так нормальное. В лучшем случае они не подействуют: опять же, они не влияют на настроение в моменте. В худшем — можно словить кучу побочных эффектов, которые имеются у таких препаратов: тремор, бессонницу, головные боли, рвоту.