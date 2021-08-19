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Что будет, если здоровый человек выпьет антидепрессанты

Дарья Амосова
23 часа назад

В России антидепрессанты продаются строго по рецепту, однако люди находят способ достать лекарства через знакомых или онлайн-барахолки. Причины разные: кто-то не может справиться с тяжелыми чувствами, кто-то хочет избавиться от сезонной апатии или стресса. «Рамблер» рассказывает, почему не стоит пить антидепрессанты без рецепта и почему опасно считать лекарство «таблеткой для счастья».

Можно ли здоровому человеку пить антидепрессанты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кратко: ничего хорошего

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На вопрос «что будет, если здоровый человек выпьет антидепрессанты» отвечает врач-психиатр, психотерапевт, Шемякина Софья.

«Если здоровый человек примет антидепрессант, таблетка не принесет ему никаких изменений. Разве что может возникнуть побочный эффект. Например, вялость, слабость, нарушение стула или позывы к дефекации. Может возникнуть сонливость или растревоженное состояние».

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Если представить ментальное состояние человека как шкалу от 1 до 10, настроение здорового человека находится на отметке 5. У здорового человека нет сильных эмоциональных перегибов ни в отрицательную, ни в положительную сторону. Конечно, в радостные дни настроение повышается до «семерки», а в грустные опускается до «трех», но состояние все равно находится в рамках нормы.
  • Депрессия — это состояние, при котором тело и мысли человека опускаются в минус, уходят за рамки этой планки. Человек не может нормально функционировать, есть, спать и соблюдать гигиену (но не всегда). Мелочи кажутся неподъемной задачей, а над головой будто постоянно нависает купол, который не дает сбежать.

Антидепрессанты нужны не для поднятия настроения, как принято считать, а чтобы вернуть состояние до нормы, хотя бы до «нуля». Так человек сам сможет вставать с кровати по утрам и продолжать работать, восстановится аппетит. До середины планки человек будет добираться при помощи тех же таблеток и психотерапии.

Лекарства для нормализации состояния не могут повысить состояние человеку, у которого оно и так нормальное. В лучшем случае они не подействуют: опять же, они не влияют на настроение в моменте. В худшем — можно словить кучу побочных эффектов, которые имеются у таких препаратов: тремор, бессонницу, головные боли, рвоту.

Мало того, что люди пьют антидепрессанты без рецепта, они еще и делают это неправильно. Лекарства принимают от нескольких месяцев до нескольких лет, а в необходимую дозу «входят» пару недель. Полная доза для непривыкшей психики — огромный стресс. Представьте, если вы никогда не пили кофе, и за один присест выпили сразу два литра. Но резко бросать прием также нежелательно: может появиться «синдром отмены», который люди принимают за сильный депрессивный эпизод, и хотят «вылечить» его более сильной дозой таблеток.
  • Если вам плохо, позвоните на телефон доверия или службы психологической помощи: +7 (495) 051 (мобильный), 051 (городской).
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