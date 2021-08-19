6 признаков, которые выдают психопата

Люди переживают, правильно ли они выбрали партнера по жизни, и это неудивительно: многим часто приходится разочаровываться во второй половине. Психологи говорят, что нужно обращать внимание на «красные флажки», чтобы не пострадать от несчастливых отношений. Встречаться с психопатом не только сложно, но и опасно, поэтому важно определить тот ли человек находится рядом с вами. Эксперты выделили шесть признаков, по которым можно распознать психически неуравновешенного индивида.

Некоторые встречаются с психопатами и не подозревают об этом. Психологи настоятельно советуют быть бдительными и обращать внимание на тревожные сигналы. Манипулирование, истерики и конфликты изнуряют и приводят к постоянному стрессу.

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Чтобы распознать психически неуравновешенного человека, достаточно проследить за его поведением. Вот шесть признаков психопата, которые можно разглядеть во время общения.

1. Никогда не ошибается

Постоянно меняя цели, психопат пытается убедить остальных в своей правоте, даже если глубоко ошибается. Он постоянно пытается навязать свою точку зрения, и партнер часто сдается, принимая ее, чтобы избежать конфликта.

2. Отличный любовник

Психически неуравновешенный человек часто удивляет своими сексуальными умениями. Это последствие высокомерия и отсутствия моральных запретов. Психопаты часто устают от своих партнеров и считают их скучными в постели.

3. Использует других

Психопат знает, как использовать других с целью выгоды в разных сферах жизни. На пути к удовлетворению потребностей он пренебрегает и дружбой, и любовью.

4. Хочет попробовать секс втроем

Эксперты говорят, что психопаты не пытаются понять своего партнера, рассматривая его как свою собственность. В сексуальном плане они относятся ко второй половинке как к объекту или к игрушке. Если психопат желает попробовать секс втроем, он начинает говорить, что вы его не удовлетворяете, или заявляет, что хочет подарить вам новые впечатления в постели.

5. Склонный к любовной бомбардировке

Такая «бомбардировка» происходит, когда кто-то старается окружить партнера любовью, чтобы добиться от него желаемого. Психопаты много говорят о любви до Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru гроба и нередко при этом льют крокодиловы слезы. Вместо настоящих эмоций они пытаются их изобразить с помощью мимики, и в этом можно разглядеть фальшь.

6. Никогда не извиняется