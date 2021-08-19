Откуда берутся ресничные вши и чем они опасны

Ресничные вши – неприятное заболевание, которое трудно диагностировать самостоятельно. Многие люди даже не подозревают, что живут не одни. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Вши предпочитают жить на тех участках тела, где есть волосяной покров. Он защищает и помогает закрепиться на теле. Насекомые могут жить не только на ресницах, но и на бровях, волосистой части головы и в лобковой зоне.

Чаще всего передача паразитов происходит во время полового акта. Иногда причиной становится рукопожатие. Также вши могут попасть на тело человека с полотенец или постельного белья. Возможна передача через косметику. Также можно заразиться в бассейне, бане, сауне или на пляже.

Определить вшей можно по появлению зуда в области век. Гниды наиболее активны ночью, поэтому в это время зуд усиливается. Из-за неприятных ощущений человек не может уснуть, высока вероятность появления бессонницы. Веки отекают, а ресницы склеиваются, так как вши откладывают яйца и прикрепляют их с помощью клейкого вещества.