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Откуда берутся ресничные вши и чем они опасны

Анастасия Иванова
23 минуты назад

Ресничные вши – неприятное заболевание, которое трудно диагностировать самостоятельно. Многие люди даже не подозревают, что живут не одни. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Откуда берутся ресничные вши и чем они опасны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вши предпочитают жить на тех участках тела, где есть волосяной покров. Он защищает и помогает закрепиться на теле. Насекомые могут жить не только на ресницах, но и на бровях, волосистой части головы и в лобковой зоне.

Чаще всего передача паразитов происходит во время полового акта. Иногда причиной становится рукопожатие. Также вши могут попасть на тело человека с полотенец или постельного белья. Возможна передача через косметику. Также можно заразиться в бассейне, бане, сауне или на пляже.

Определить вшей можно по появлению зуда в области век. Гниды наиболее активны ночью, поэтому в это время зуд усиливается. Из-за неприятных ощущений человек не может уснуть, высока вероятность появления бессонницы. Веки отекают, а ресницы склеиваются, так как вши откладывают яйца и прикрепляют их с помощью клейкого вещества.

Время лечения зависит от принятых мер и изначального состояния пациента. Обычно оно составляет от недели до месяца в зависимости от запущенности случая. Опасность вшей в том, что они питаются человеческой кровью, поэтому способны переносить заболевания.

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