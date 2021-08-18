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Семь причин, почему во рту появляются прыщи

Мира Маркина
4 часа назад

Прыщики и язвочки во рту доставляют много проблем: с ними больно разговаривать, есть любимую еду, соблюдать зубную гигиену. «Рамблер» рассказывает, откуда берутся высыпания и что с ними делать.

Семь причин, почему во рту появляются прыщи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Группа язвочек или отдельные прыщи называются афтами. Если состояние сопровождается другими раздражениями оболочки рта, то это называют стоматитом. Стоматит — это не самостоятельное заболевание, а общее название для воспалений разной природы.

Плохая новость — причин возникновения прыщей во рту очень много: от продолжительного стресса до аллергии на пасту. Порой трудно определить, какая именно причина стала решающей. Хорошая — прыщики относительно легко лечатся, если понять и устранить первоначальную причину.

Болезни

При ряде заболеваний язвочки во рту являются одним из симптомов. Например, это может быть оспа, ВИЧ, сифилис. Иногда язвочки появляются вследствие вируса: энтеровируса или герпеса.

Стресс

Причины возникновения стоматита еще изучаются. Доктора считают, что воспаление — это реакция организма на продолжительное перенапряжение.

Несоблюдение гигиены полости рта

Бактерии скапливаются на зубах и деснах, провоцируя раздражение.

Состояния ЖКТ

При рефлюксе (ток жидкости, обычно желчи, из желудка в пищевод), полость рта постоянно подвергается воздействию кислоты. Кислая среда во рту способствует появлению язвочек.

Аллергия

Она может быть на лекарство, на зубную пасту, на материал пломбы.

Дефицит витаминов

При дефиците витамина группы B и недостатке фолиевой кислоты во рту также появляются язвочки.

Травмы

Достаточно прикусить язык или щеку, и на месте начинается воспаление. Раздражение может усиливаться при говорении или приеме кислой пищи.

Что делать

Чаще всего люди пережидают, пока язвочки пройдут сами. Иногда так и происходит, но надо помнить, что невылеченный стоматит может вернуться и стать серьезней. Чтобы выяснить причину, необходима консультация врача. До того лучше ограничить прием кислой, острой, холодной и горячей пищи, полоскать рот лечебными отварами и мазать язвочки мазями против стоматита. Не следует использовать антибиотики без предписания врача.

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