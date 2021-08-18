Семь причин, почему во рту появляются прыщи

Прыщики и язвочки во рту доставляют много проблем: с ними больно разговаривать, есть любимую еду, соблюдать зубную гигиену. «Рамблер» рассказывает, откуда берутся высыпания и что с ними делать.
Группа язвочек или отдельные прыщи называются афтами. Если состояние сопровождается другими раздражениями оболочки рта, то это называют стоматитом. Стоматит — это не самостоятельное заболевание, а общее название для воспалений разной природы.
Плохая новость — причин возникновения прыщей во рту очень много: от продолжительного стресса до аллергии на пасту. Порой трудно определить, какая именно причина стала решающей. Хорошая — прыщики относительно легко лечатся, если понять и устранить первоначальную причину.
При ряде заболеваний язвочки во рту являются одним из симптомов. Например, это может быть оспа, ВИЧ, сифилис. Иногда язвочки появляются вследствие вируса: энтеровируса или герпеса.
Причины возникновения стоматита еще изучаются. Доктора считают, что воспаление — это реакция организма на продолжительное перенапряжение.
Бактерии скапливаются на зубах и деснах, провоцируя раздражение.
При рефлюксе (ток жидкости, обычно желчи, из желудка в пищевод), полость рта постоянно подвергается воздействию кислоты. Кислая среда во рту способствует появлению язвочек.
Она может быть на лекарство, на зубную пасту, на материал пломбы.
При дефиците витамина группы B и недостатке фолиевой кислоты во рту также появляются язвочки.
Достаточно прикусить язык или щеку, и на месте начинается воспаление. Раздражение может усиливаться при говорении или приеме кислой пищи.
Чаще всего люди пережидают, пока язвочки пройдут сами. Иногда так и происходит, но надо помнить, что невылеченный стоматит может вернуться и стать серьезней. Чтобы выяснить причину, необходима консультация врача. До того лучше ограничить прием кислой, острой, холодной и горячей пищи, полоскать рот лечебными отварами и мазать язвочки мазями против стоматита. Не следует использовать антибиотики без предписания врача.