Мужчина принял опасное заболевание за симптомы похмелья

27-летний Эндрю Фрост (Andrew Frost) из английского города Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, принял усталость и кожный зуд за симптомы похмелья и последствия отдыха на солнце, но вскоре выяснилось, что это смертельно опасное заболевание — неходжкинская лимфома. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Unsplash Unsplash

В июне 2019 года Фрост вернулся из отпуска в Таиланде, где он много выпивал с друзьями. «В отпуске мы пили и веселились 24 часа в сутки семь дней в неделю. Мы не загорали, не осматривали достопримечательности, был только алкоголь. Хороший получился отпуск», — рассказал он. Через несколько часов после приземления в Великобритании Фрост упал в обморок и списал это на обезвоживание из-за сильного похмелья. Его также мучал кожный зуд, но он решил, что это реакция кожи на солнце.

Видео дня

Со временем зуд усилился, и Эндрю решил обратиться к врачу, который выписал ему антигистаминные препараты. Фрост два дня принимал лекарства, но однажды пошел ночью в туалет и неожиданно упал. Он не смог самостоятельно встать, ему помог отец, он же вызвал скорую. Врачи доставили Эндрю в больницу.

В ходе осмотра и анализов выяснилось, что зуд и усталость были симптомами неходжкинской лимфомы — рака лимфатической системы. Человек, страдающий этим типом рака, может терять вес, быстро утомляться, сталкиваться с кожным зудом, ночной потливостью и повышенной температурой тела.

Фрост прошел трехмесячный курс химиотерапии, и в ноябре врачи сообщили, что он вышел в ремиссию. «Я проходил химиотерапию каждые две недели в течение трех месяцев. Мне повезло, что не понадобилась лучевая терапия, и я победил болезнь очень быстро, возможно, благодаря молодости», — сказал он.

После выздоровления Фрост познакомился с девушкой. Они вместе ходят в походы и занимаются альпинизмом. Когда бабушка Эндрю умерла от рака желудка, он решил отправиться в благотворительный поход. Вырученные средства он планирует направить в британскую благотворительную организацию, которая специализируется на помощи онкобольным.