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Какие болезни можно назвать “старческими"

Анастасия Иванова
1 час назад

Возраст дарит человеку не только мудрость, но различные заболевания. Процесс старения неизбежно связан с ухудшением работы жизненно-важных систем организма. "Рамблер" выяснил, какие болезни считаются "старческими".

Какие болезни можно назвать “старческими"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врачи считают, что устойчивость перед тем или иным заболеванием обусловливается генетикой, образом жизни и другими факторами. Однако существуют болезни, частота которых возрастает у людей старших возрастных групп.

Атеросклероз

Хроническая болезнь артерий связана с отложением холестерина в просветах сосудов. В результате образования атероматозных бляшек стенки сосудов деформируются, сужаются, возможно полное зарастание.

Сердечно-сосудистые заболевания

После 45 лет необходимо периодически проверять сердце и измерять давление. А в 65 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний многократно возрастает. Особенно на работу сердца влияет курение, злоупотребление алкоголем, заболевания почек и гипертония.

Онкология

Средний возраст диагностики рака – 64,5 года. У людей старше 60 лет диагностируется 70% случаев онкологических заболеваний. Появление злокачественных образований в пожилом возрасте обусловлено накопление нарушений в клетках, которые происходят годами.

Остеопороз

Это заболевание, которое провоцирует снижение плотности костной ткани. Диагностируется приблизительно у 33% женщин и 26% мужчин в возрасте старше 50 лет. Болезнь увеличивает риск переломов, которые могут стать летальными для взрослого человека.

Болезни и лекарства,
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