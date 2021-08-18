Какие болезни можно назвать “старческими"

Возраст дарит человеку не только мудрость, но различные заболевания. Процесс старения неизбежно связан с ухудшением работы жизненно-важных систем организма. "Рамблер" выяснил, какие болезни считаются "старческими".

Врачи считают, что устойчивость перед тем или иным заболеванием обусловливается генетикой, образом жизни и другими факторами. Однако существуют болезни, частота которых возрастает у людей старших возрастных групп.

Атеросклероз

Хроническая болезнь артерий связана с отложением холестерина в просветах сосудов. В результате образования атероматозных бляшек стенки сосудов деформируются, сужаются, возможно полное зарастание.

Сердечно-сосудистые заболевания

После 45 лет необходимо периодически проверять сердце и измерять давление. А в 65 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний многократно возрастает. Особенно на работу сердца влияет курение, злоупотребление алкоголем, заболевания почек и гипертония.

Онкология

Средний возраст диагностики рака – 64,5 года. У людей старше 60 лет диагностируется 70% случаев онкологических заболеваний. Появление злокачественных образований в пожилом возрасте обусловлено накопление нарушений в клетках, которые происходят годами.

Остеопороз