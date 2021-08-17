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Зачем человека погружают в искусственную кому

Анастасия Иванова
4 часа назад

Довольно часто мы стали слышать о погружении человека в искусственную (медикаментозную) кому. "Рамблер" расскажет, как это происходит и, главное, для чего?

Зачем человека погружают в искусственную кому
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для введения человека в искусственную кому врачи вводят ему в кровь специальные седативные препараты, которые снижают болевую чувствительность и угнетают рефлексы. Такая процедура может быть кратковременной или долговременной. Первый используют в качестве безопасной и дешевой замены наркозу, а второй вид применяется в основном в нейрохирургии.

Погружение человека в искусственную кому позволяет не допустить возникновение у него приступов эпилепсии, болевого шока, а также позволяет использовать аппарат искусственной вентиляции легких. В этом состоянии организм пациента не может самостоятельно функционировать. Все процессы жизнедеятельности за него обеспечивают аппараты.

Чтобы вывести человека из медикаментозной комы, врачи просто прекращают введение препаратов в организм и через некоторое время пациент начинает приходить в сознание.

Также бывают случаи, когда человек, придя в сознание, не может самостоятельно дышать, тогда его снова возвращают в кому и ждут момента, когда организм окрепнет и начнет работать самостоятельно

Медикаментозная кома — эффективный инструмент для лечения тяжелых состояний в руках умелого анестезиолога-реаниматолога. Обычно такая процедура может понадобиться при массивном воспалении легких, операции, во время которой пациент может потерять много крови, а также при инсульте или травме головного мозга.

Болезни и лекарства,
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