Изжога: почему появляется и как ее лечить

Изжогу обычно характеризует неприятное жжение за грудиной, которое поднимается вверх по пищеводу. В некоторых случаях появляется режущее чувство в горле и неприятный вкус во рту. "Рамблер" выяснил, откуда берется изжога и как ее лечить.

Изжогой страдают самые разные люди — худые и полные, молодые и старые. Справиться с ней обычно люди пытаются с помощью минеральной воды, препаратов и соды. Однако изжога должна вызвать не только желание поскорее от нее избавиться, а скорее найти причину и устранить ее.

Изжога говорит о забросе кислого содержимого желудка в пищевод, который отражает процесс обратного хода пищеварения. Игнорирование хронической изжоги повышает риск развития таких изменений в строении клеток слизистой пищевода, которые могут трансформироваться в атипичные, раковые клетки.

Изжога может появиться, если человек неправильно употребляет пищу. Например, ест слишком много и плохо пережевывает пищу. Питается сухомяткой и ест на ночь.

Иногда проблема в качестве еды. Например, человек ест только жирную и острую пищу. В таком случае желудочный сок вырабатывается даже ночью, чтобы переработать съеденное.

Также изжогу могут вызвать побочные эффекты лечения, лишний вес, вредные привычки, стрессы, волнение и гормональные изменения.

Пациент должен следить за весом и грамотно питаться, отказаться от шоколада, цитрусовых и хлеба. Рекомендуется не переедать, не ложиться спать после еды, не носить тесную одежду, а также отказаться от крепкого алкоголя и курение.