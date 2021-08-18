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Выявлен признак скорого развития слабоумия

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Китайские ученые выяснили, что генерализованная боль связана со скорым развитием всех видов деменции — в том числе болезни Альцгеймера — а также инсульта. Статья исследователей опубликована в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine.

Выявлен признак скорого развития слабоумия
Фото: APAP

Генерализованная боль — это широко распространенный подвид хронической боли. Ряд исследований показал, что она связана с риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Несмотря на то, что хроническая боль является ранним признаком слабоумия, ранее не было выявлено, связана ли с ним и боль генерализованная.

Исследователи из Чунцинского медицинского университета проанализировали данные 2464 участников лонгитюдного исследования в США. Их разделили на три группы — испытывавших генерализованную боль, чувствовавших болезненные ощущения в одном или более суставе и не чувствовавших боль. Также отслеживались и другие влияющие на здоровье факторы — кровяное давление, наличие диабета, образ жизни, доход и образование.

У участников исследования отслеживали признаки снижения интеллектуальных способностей и деменции, а также первые инсульты. У 188 человек были диагностированы различные виды деменции (в случае 128 человек она была связана с болезнью Альцгеймера), 50 из них испытывали генерализованную боль. Из 139 человек с инсультом испытывал ее 31 человек. Ученые подсчитали, что в среднем у людей с генерализованной болью риск развития деменции выше на 43 процента, болезни Альцгеймера — на 43 процента, а инсульта — на 54 процента.

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