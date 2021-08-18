Выявлен признак скорого развития слабоумия

Китайские ученые выяснили, что генерализованная боль связана со скорым развитием всех видов деменции — в том числе болезни Альцгеймера — а также инсульта. Статья исследователей опубликована в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine.

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Генерализованная боль — это широко распространенный подвид хронической боли. Ряд исследований показал, что она связана с риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Несмотря на то, что хроническая боль является ранним признаком слабоумия, ранее не было выявлено, связана ли с ним и боль генерализованная.

Исследователи из Чунцинского медицинского университета проанализировали данные 2464 участников лонгитюдного исследования в США. Их разделили на три группы — испытывавших генерализованную боль, чувствовавших болезненные ощущения в одном или более суставе и не чувствовавших боль. Также отслеживались и другие влияющие на здоровье факторы — кровяное давление, наличие диабета, образ жизни, доход и образование.